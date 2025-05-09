台中通緝犯車手高薪夢碎！被捕當場「叫媽媽不應、叫爸爸不靈」

何姓通緝犯情緒頗激動，當場要打電話給爸爸媽媽。（警方提供）

2025/05/09 09:09

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市何姓通緝犯於本月5日開車沒繫上安全帶，員警盤查時見車內有多張提款卡，他嚇得直呼「不是我的」，且情緒愈發激動，一邊吞吞吐吐解釋不清楚，一邊不斷哭喊著「我可以打電話給我媽媽嗎？我要打給我爸爸！」警方查覺他是詐欺車手，他也坦承自己見「高薪免經驗」徵才廣告，進而從事這個行業（詐欺車手），警方逮捕後依加重詐欺罪解送台中地檢署歸案。

31歲的何男是開車未繫安全帶，中市警局第六分局西屯派出所員警上前攔查時，何男神情緊張、言語支吾，員警見車內有多張提款卡、收據及包裹等可疑物品，何男宣稱自己是透過網路應徵工作，受不明人士指示跑腿，警方當場將他帶回偵辦。

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據了解，何男供稱，在網路上看到一則「高薪免經驗」的徵才廣告，隨即透過通訊軟體與對方聯繫，聽從一名代號為「万豹」的指示，前往指定地點取貨並準備寄送，不料，警方巡邏時發現他行車不穩定又未繫安全帶，他也為此進了派出所。

何男當時面對員警詢問，聲音顫抖、臉色蒼白，一直低頭閃躲目光，雙手不停搓弄，身體也微微發抖，顯得極度心虛，警方要求他說明包裹與提款卡來源時，男子聲稱卡片是「朋友的」，更結巴吐露包裹「不是我的」，但他始終無法說出具體細節。

警詢過程中，何男情緒愈發激動，一邊吞吞吐吐解釋不清楚，一邊不斷哭喊著：「我可以打電話給我媽媽嗎？我要打給我爸爸！」警方查驗身分後發現，何男竟是通緝犯，最終，當場依法將他逮捕，移送台中地方檢察署偵辦。

第六分局長周俊銘指出，此案顯示詐騙集團不僅騙取民眾財產，更善於操控人性弱點，以「高薪免經驗」包裝陷阱，誘使年輕人一步步走入違法犯罪，他強調，警方打擊的不只是眼前的車手，更是背後整套操縱金流、人頭帳戶與取簿機制的詐欺犯罪結構，「法律不是庇護無知的遮雨棚」，年輕世代應警覺。

警方查扣手機與提款卡片等證物。（警方提供）

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