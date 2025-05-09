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    「找你打砲、太濕了」 人妻約砲小王簡訊洩姦情

    歐女被先生發現偷吃小王激情簡訊。（情境照）

    歐女被先生發現偷吃小王激情簡訊。（情境照）

    2025/05/09 06:36

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚3年有兩個小孩的歐女，被先生發現偷吃小王激情簡訊，包括「我還是會去找你打砲、小朋友才戴保險套，我當渣女、我好像噴不起來，流的就很屌了，太濕了先暫停一下」新竹地院判她與小王需連帶賠償人夫30萬元。

    110年結婚育有2名未成年子女的張男說，妻子歐女於工作期間認識吳男，二人拍攝多張勾手、頭靠頭等親密照片，並互相傳送相約發生性行為等訊息，歐女甚而幫吳男慶生，吳男更許願「希望跟歐女長長久久」，憤而提告要求被告2人連帶賠償精神慰撫金100萬元。

    歐女說，去年11月16日張男搶奪她手機不法取得裡面的訊息，並於搶奪過程導致她受傷，涉犯刑法搶奪罪及強制罪，已向警方報案，主張應無證據能力。

    法官認為，原告取得妻子手機目的係為蒐集被告2人侵害其配偶權證據，無法期待妻子會主動提出。縱使原告未得同意，於取得妻子手機後擷取2人對話內容、照片、影片作為證據，不法程度亦屬輕微，基於證據保全之必要性及手段方法之相當性考量，堪認原告提出之系爭訊息、照片、慶生影片並未過度造成被告隱私權之損害，得作為證據。

    法官勘驗二人激情對話包括：歐女說「可以視訊看你洗澡嗎？」吳男說「那我可以看妳洗澡嗎，妳可以我就可以。」歐女回「不然直接一起洗。」

    歐女簡訊還說「細水長流，太快打砲就會變砲友，你應該比誰都懂。但，雖是這樣說，我還是會去找你打砲。見到你先幫你脫衣服，再幫你脫褲子。」「小朋友才戴保險套，你是渣男嗎，那我當渣女。我好像噴不起來，流的就很屌了。太濕了先暫停一下。你不是愛我的全部嗎？」吳男回「愛，愛死了，連妳拉的屎都是香的。」

    最後法官判二人需連帶賠償張男30萬元。

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