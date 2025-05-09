綠島區漁會出租民宿凌晨大火 火光照亮海面

綠島鄉南寮漁港旁的一棟民宿今天凌晨發生大火。（民眾提供）

2025/05/09 02:31

〔記者劉人瑋／台東報導〕位在綠島鄉南寮漁港旁的一棟民宿今天0時許發生大火，火光沖天照亮港區海面，所幸並未造成傷亡，卻也忙壞警義消，漁民表示，失火的民宿建物為綠島區漁會所有，懷疑是因年久失修電線走火引發火勢。

今天凌晨0時28分，綠島南寮港旁約三層樓高民宿傳出火警，屋內所有人及時逃離，但火勢猛烈，民宿屋內裝潢、物品幾乎付之一炬，整個港區幾乎都被火光照亮，綠島消防分隊的消防人員配合警義消共同投入救火行列，直到1時20分左右才告撲滅，並未傳出人員傷亡，將進一步釐清起火原因。

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起火房屋原為綠島區漁會所有，出租給民宿業者，收取租金維持漁會運作，當地漁民表示，漁會相關建物老舊，包括出租的民宿建物也是如此。幾年前的地震造成漁會大樓破損，漁民擔心漁會大樓也會出現公共安全的問題。

漁會表示，曾向縣府申請經費維護建物，但多年來縣府以資金不足為由無法撥款，也未獲得中央部會協助，漁會真的沒錢可以解決大樓安全隱患。

綠島鄉南寮漁港旁的一棟民宿今天凌晨發生大火。（民眾提供）

綠島鄉南寮漁港旁的一棟民宿今天凌晨發生大火，火光照亮整個港區。（民眾提供）

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