涉找警查個資請黑幫討債 調查官余正煌20萬交保

檢方今晨訊後諭令調查官余正煌20萬元交保。（記者羅沛德攝）

2025/05/09 01:38

〔記者王定傳／台北報導〕檢調偵辦前證券營業員陳柏銓涉吸金案，懷疑調查官余正煌因投資虧損而涉嫌擅查陳男個資，還聯手也有投資的竹聯幫南堂份子陳誌全、軍情局軍官侯俊榮，由余透過嘉義市警員林良樺、謝凱丞取得陳男個資後，請竹聯幫明仁會要角傅丞胤討債，傅則涉將陳押走拘禁毆打並恐嚇取財得手數百萬元，台北地檢署昨指揮調查局台北市調查等發動搜索，今晨訊後諭令余正煌20萬元交保。

其他5名被告部分，陳誌全20萬元交保，侯俊榮15萬元交保並責付長官，林良樺10萬元交保，傅丞胤50萬元交保並限制出境出海及住居，謝凱丞則請回。

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檢調調查，陳柏銓涉以投資金融商品且保本高利率向民眾吸金逾7千萬元，侯俊榮除投資還向親友分享；余正煌與其任職於總統府侍衛室的范姓女友、余的朋友陳誌全紛紛投資，卻發生虧損，范女還因虧損900多萬元與侯鬧上法院。

檢調偵辦發現，余疑因投資虧損涉以調查局內部系統擅查陳男個資，今年2月搜索余當時任職的新竹市調查站等處，訊後依違反個資法諭令余50萬元交保並限制住居、出境及出海，陳誌全30萬元交保；陳柏銓及侯俊榮涉違反銀行法等罪嫌，陳柏銓限制住居及出境、出海，侯10萬元交保。

檢調持續追查加上警方自清，懷疑余不僅擅查陳男個資，還涉聯手侯及陳誌全，找傅向陳討債，由余透過向嘉義市刑大偵查佐林良樺及嘉義市警局第一分局偵查佐謝凱丞取得陳男個資後，請傅丞胤討債，傅則涉將陳押到台北市堂口據點拘禁毆打，恐嚇取財得手數百萬元。

檢方昨指揮台北處及警方兵分5路搜索嘉義市刑大等單位，約談余、傅、侯、陳誌全及2名警員到案，此部份朝恐嚇取財、洩密及違反個資法等罪嫌偵辦。

竹聯幫明仁會要角傅丞胤50萬元交保。（記者羅沛德攝）

軍情局軍官侯俊榮20萬元交保。（記者羅沛德攝）

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