飛來橫禍！莽男騎Youbike鬼切 害板橋機車騎士枉送命

林姓莽男騎YouBike鬼切進車道，撞上另名林男騎乘、直行機車。（記者吳仁捷翻攝）

2025/05/09 00:35

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區民生路三段昨晚8點發生死亡車禍，林姓男子騎乘Youbike從自行車道切出時，違規跨越槽化線，切過內側車道，與林男騎乘的直行機車擦撞，造成機車騎士頭部著地受重創。消防員、警方到場時，發現機車騎士右大腿骨折、失去生命徵象，到院急救仍回天乏術；肇事林男手腳擦傷無礙，警方對他祭出違規罰單，列為過失致死嫌犯，恐需面臨巨額賠償，車禍肇因仍待釐清。

據了解，這起車禍發生在昨晚8時許，板橋區民生路三段路段，58歲林男從新莊區騎乘Youbike上大漢橋下到板橋方向，於下橋處時，未依標線指示行駛，逕自往右方車道鬼切兩車道，撞上29歲林男騎乘、行駛外側車道的機車。

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警、消到場，機車駕駛林男右大腿骨折，頭部有嚴重擦挫傷，失去生命徵象，經醫急救仍告不治；Youbike林男手部僅輕微擦傷，情況穩定；警方依規定拍照、測繪，並調閱路口監視器影像，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步釐清釐清。

海山分局提醒，民眾駕駛車輛應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便，任意變換車道或跨越槽化線，以免發生交通事故，保障自身與他人的行車安全。

機車騎士林男頭部重創，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋區民生路三段昨晚8點發生死亡車禍。（記者吳仁捷翻攝）

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