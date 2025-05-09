為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    飛來橫禍！莽男騎Youbike鬼切 害板橋機車騎士枉送命

    林姓莽男騎YouBike鬼切進車道，撞上另名林男騎乘、直行機車。（記者吳仁捷翻攝）

    林姓莽男騎YouBike鬼切進車道，撞上另名林男騎乘、直行機車。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/05/09 00:35

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋區民生路三段昨晚8點發生死亡車禍，林姓男子騎乘Youbike從自行車道切出時，違規跨越槽化線，切過內側車道，與林男騎乘的直行機車擦撞，造成機車騎士頭部著地受重創。消防員、警方到場時，發現機車騎士右大腿骨折、失去生命徵象，到院急救仍回天乏術；肇事林男手腳擦傷無礙，警方對他祭出違規罰單，列為過失致死嫌犯，恐需面臨巨額賠償，車禍肇因仍待釐清。

    據了解，這起車禍發生在昨晚8時許，板橋區民生路三段路段，58歲林男從新莊區騎乘Youbike上大漢橋下到板橋方向，於下橋處時，未依標線指示行駛，逕自往右方車道鬼切兩車道，撞上29歲林男騎乘、行駛外側車道的機車。

    警、消到場，機車駕駛林男右大腿骨折，頭部有嚴重擦挫傷，失去生命徵象，經醫急救仍告不治；Youbike林男手部僅輕微擦傷，情況穩定；警方依規定拍照、測繪，並調閱路口監視器影像，車禍肇因及責任歸屬，仍待進一步釐清釐清。

    海山分局提醒，民眾駕駛車輛應遵守交通規則，切勿貪圖一時方便，任意變換車道或跨越槽化線，以免發生交通事故，保障自身與他人的行車安全。

    機車騎士林男頭部重創，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    機車騎士林男頭部重創，送醫不治。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區民生路三段昨晚8點發生死亡車禍。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區民生路三段昨晚8點發生死亡車禍。（記者吳仁捷翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播