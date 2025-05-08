已婚教授師生戀！被控「台大狼師」騙炮玩無套 判決出爐

做愛示意圖。人物與新聞事件無關。（歐新社）

2025/05/08 22:59

〔記者楊國文／台北報導〕台灣大學女碩士生3年前和已婚的台大研究所男教授發展師生戀，她疑似不滿教授將她當做「性器官飛機杯」，涉嫌在網站上指男教授為「台大狼師」，騙炮、無套性侵，及散佈他的個資，男教授認為名譽受損提告。台北地院依違反個資法等罪，判女研究生6月徒刑，可易科罰金。男教授認定判刑太輕，建請檢方上訴；高等法院審理認為，一審判刑6月適當，駁回上訴；可上訴。

台大女碩士生2021年9月起，和已婚的台大研究所男教授交往，發展出師生戀，相約到北市中山區某知名五星級摩鐵開房間，發生性關係。2人性行為後，男教授裸身在滑手機時，被女碩士生以手機拍攝他的私密處等照片。

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女碩士生疑不滿男教授性行為後的態度，自認「他射精後就躺在疑上滑手機，前後態度差很多，之後對我很冷淡，我覺得我被他當性器官飛機杯在用」，雙方起爭執。女碩士生竟在某網站上稱男教授為「台大狼師」，被迫無套性交、騙炮，懷疑被傳染性病，並公布男教授的個資。

男教授不滿名譽受損，對女碩士生提告，台北地檢署偵查後，將她依妨害秘密、個資法等罪起訴。

法院審理時，女碩士生否認違反個資法、散佈文字誹謗等犯行，辯稱所述均為事實，男教授和他發生性關係時，違反其意願未使用保險套，她認為遭到男教授性侵，主觀上沒有要誹謗他或公開其個資之意，相關資訊都是網路上查的到，也是台大網站上查的到的。

女碩士生強調，依個資法規定，涉及重大公共利益可以公開，她發表相關文章都是為了公共利益，其標題是「小心台大狼師」，不希望校內或校外有其他人受害。

不過，台北地院不採信女碩士生的辯詞，依違反個資法等罪，判她6月徒刑，得易科罰金18萬元。男教授認為判刑太輕，建請檢方上訴高等法院。

高等法院審理認為，女碩士生所指遭傳染性病等情事乃不實，也無法證明她主觀上認為有遭男教授性侵一事，她在網站上所述內容並不實在，也非適當評論，已對男教授道德形象、人格評價和社會地位造成貶抑，但考量2人在3年前發生性關係的紛爭，使她的生活和情緒受影響，至今仍無法平復，且目前是碩士在學中，仍判她6月徒刑、可易科罰金18萬元。

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