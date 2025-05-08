爸媽大義滅親同意詐欺犯兒子「最嚴厲懲罰」 中檢起訴求7年重刑

鍾男父母作證說，「同意詐騙集團應該受到最嚴厲的懲罰」，台中地檢署依加重詐欺罪起訴鍾男，具體求處7年重刑，圖為警方逮捕詐欺犯，與本案無關。 （警方提供）

2025/05/08 21:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕有傷害前科的42歲鍾姓男子，加入名為「迪奧Dior」的水房擔任外務人員，檢警於2022年查獲設於台中市潭子區農舍的電信詐欺集團，發現該集團與「迪奧Dior」合作洗錢，進一步逮捕鍾男聲請羈押獲准，但鍾男的弟弟已潛逃出境，中檢偵查時，鍾男的父母親出庭作證，「同意詐騙集團應該受到最嚴厲的懲罰」，台中地檢署依加重詐欺罪起訴鍾男，具體求處7年重刑。

起訴書指出，上述位於潭子區農舍的詐欺機房，涉案8人已判決有罪，檢方進一步發現，此機房行騙中國人，贓款匯入人頭帳戶後，詐欺機房再通知「迪奧Dior」水房，把帳戶的錢領出，或轉匯到其他帳戶。

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檢警發現，部分的贓款，由鍾男與弟弟領出轉交給上級，部分贓款由鍾男等人交給虛擬貨幣商，轉成加密貨幣（虛擬貨幣）泰達幣後，再轉入指定的電子錢包洗錢。

警方去年（2024年）1月13日搜索鍾男住處，查扣手機4支與無線電，以及160萬餘元與點鈔機，但鍾男偵訊時，卻說自己發出的洗錢相關簡訊，「我不知道是什麼意思」，「就這樣啊」，檢方認為他的回答不知所云。

檢方強調，鍾男雖坦承收款，但全盤否認詐欺與洗錢等犯行，他辯稱，「我不知道是什麼錢，我不知道是誰叫我送現金，我不知道我傳的對話是什麼意思」，檢方認定他是「迪奧Dior」的水房外務，負責洗錢或把詐欺贓款交給上手，依加重詐欺罪起訴。

鍾男的父母作證時說，「同意詐騙集團應該受到最嚴厲的懲罰，我覺得被告（兒子鍾男）加入詐騙集團從事詐欺工作，這樣是不對的事」，中檢聲明，鍾男依加重詐欺罪的中間刑度4年為基礎（加重詐欺可處1至7年徒刑），從重科處每罪刑度，量處7年執行刑，並持續羈押鍾男，犯罪所得與查扣贓款沒收。

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