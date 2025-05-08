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    新北市金山釣客陳屍排水溝 檢方認定酒後摔進水溝溺斃

    鄭姓釣客陳屍排水溝，家屬質疑他殺。基隆地檢署認定是酒後摔落水溝，致無法爬出而溺斃。（翻攝自臉書爆料公社）

    鄭姓釣客陳屍排水溝，家屬質疑他殺。基隆地檢署認定是酒後摔落水溝，致無法爬出而溺斃。（翻攝自臉書爆料公社）

    2025/05/08 20:54

    〔記者林嘉東／台北報導〕61歲鄭姓男子今年初被民眾發現，陳屍新北市金山一處排水溝，家屬發現鄭男頭部、頸部有外傷，懷疑被當晚開車經過的路人殺害，基隆地檢署會同法醫解剖發現，鄭男遺體殘留相當濃度的酒精，頭部、頸部外傷並非遭人勒住形成的傷勢，研判鄭男應因不明原因跌落水溝後，加上酒精致鄭無法自行脫困，而生前溺水死亡。

    鄭姓男子今年2月22日下午，被發現陳屍在金山區兩湖里倒照湖附近的排水溝內，鄭男的家屬質疑，鄭陳屍在水深不到30公分的排水溝內，除非是突發心肌梗塞，否則不可能在排水溝中溺斃，加上鄭脖子兩側有瘀傷痕跡，頭部還有1處4公分撕裂傷，且案發前、後3分鐘，有輛轎車來回經過，懷疑鄭可能過於專注釣魚，遭開經過的路人殺害，並非意外死亡。

    案經警方調閱周邊監視器，找到當初開車經過的路人，該名路人稱，他當天兩度開車經過案發地點，第一次發現有釣竿及冰桶後，巡視養魚場周邊沒看到人，就走了，第二次開車經過，發現釣竿與冰桶還在，待在車上按喇叭，發現沒人就開走了。不過，檢方仍將這名路人依殺人罪嫌起訴。

    基隆地檢署會同法醫解剖後發現，鄭男遺體殘留相當濃度的酒精，頭部、頸部外傷並非遭人勒住所形成的傷害，應是跌落水溝後受傷所致，研判鄭男應因不明原因跌落水溝後，因酒精致無法自行脫困，而生前溺水死亡，因此處分這名路人不起訴處分。

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