三人行挨罵「北港香爐」！台中人妻聯手舊情人殺夫重判12年

台中地院國民法庭今天判決林女12年徒刑，舊情人田男10年6月。（記者張瑞楨攝）

2025/05/08 20:00

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子與田男原是情侶，分手後仍藕斷絲連，林女與邱男結婚後，田男竟搬入這對夫妻住處同住，而後邱男懷疑林女與田男有曖昧，怒罵林女「北港香爐人人插」，林女竟與田男聯手打死邱男，台中地院國民法庭今（8日）依傷害致死罪，判林女12年、田男10年6月有期徒刑。

檢警調查，27歲林女與28歲邱男2022年結婚，44歲田男是林女的前男友，三人於2023年4月起，一起在台中市大雅區租屋同住，彼此互稱乾哥、乾妹，去年1月11日傍晚5時許，夫妻兩人爭吵，林女與田男持塑膠管、鐵鎚、甩棍，把邱男打得昏迷，事隔1至2小時，林女報案說，「我老公沒有呼吸心跳了」，救護車將邱男送至醫院不治。

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國民法官審理時，林女辯稱只拿塑膠管打丈夫邱男三下，不可能造成死亡後果，她強調邱男質疑自己與田男有曖昧，是「北港香爐人人插」、「狗男女」，她氣憤之下，與田男分持塑膠管與鐵鎚打邱男，她也承認自己感情複雜，曾祭拜「九尾狐（狐仙）」；田男則說，他視邱男為「乾弟弟」，林女教唆他打邱男，他相當懊悔。

死者家屬質疑林女，結婚半年多就把田男帶回家，這是外遇情殺、謀親殺夫案，聲明應判刑18年；檢方則求刑各10年至11年6月，台中地院國民法官審理庭認為，林女居主導地位，依傷害致死罪判刑12年，田男判刑10年6月，今天宣判時，兩人沒出庭聆聽判決，可上訴二審。

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