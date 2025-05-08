5/8 今彩539頭獎落台北！威力彩連21摃下期衝5.2億

第114000113期今彩539頭獎開出1注，第114000037期威力彩則摃龜。（本報合成）

2025/05/08 22:22

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8日）開獎的第114000113期今彩539開出1注，由台北市松山區八德路四段638號「長瀛彩券商店」開出；第114000037期威力彩頭獎則是連續21期摃龜，下期頭獎獎金上看5.2億元。

第114000037期威力彩中獎號碼為「第一區：05、08、09、17、31、37。第二區：01」，頭獎、貳獎摃龜；參獎共10注中獎，每注可得15萬元；肆獎共89注中獎，每注可得2萬元；伍獎共442注中獎，每注可得4000元；陸獎共3152注中獎，每注可得800元；柒獎共5360注中獎，每注可得400元；捌獎共2萬8831注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬513注中獎，每注可得100元；普獎共6萬3496注中獎，每注可得100元。

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第114000113期今彩539中獎號碼為「07、10、26、28、33」。頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共161注中獎，每注可得2萬元；參獎共5675注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬8422注中獎，每注可得50元。

第114000113期39樂合彩中獎號碼為「07、10、26、28、33」。四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共126注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6598注中獎，每注可得1125元。

第114000113期3星彩中獎號碼為「954」。壹獎共42注中獎，每注可得5000元。

第114000113期4星彩中獎號碼為「1621」。壹獎共39注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

威力彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券官網）

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