老翁被控偷鄰居2片水溝蓋 佛心法官認他情堪憫恕判免刑

七旬鍾姓男子被控竊取鄰居2片水溝蓋。法官審酌鐘男因為好心不知道報警，並非貪得無厭之輩，認本案情堪憫恕，予以其刑，判處鍾男免刑。 （記者林嘉東攝）

2025/05/08 20:38

〔記者林嘉東／基隆報導〕七旬鍾姓男子被控竊取鄰居門前2片水溝蓋。基隆地院審理時，鍾男解釋，他是因為擔心水溝被回收走，好心拿到他住處門前放，卻一直等不到人來拿；法官審酌鍾男因為好心不知道報警，並非貪得無厭之輩，且已將竊取的2片水溝蓋還給對方，加上2片水溝蓋的價值輕微，認本案情堪憫恕，予以其刑，因此判處鍾男免刑。

判決指出，76歲鍾姓男子去年11月間被竊取蔡姓鄰居放在門前的2片水溝蓋，經蔡報警調閱監視器後發現，鍾姓男子偷走他價值4000元的水溝蓋；檢方調查後，將鍾男依竊盜罪嫌起訴。

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法官審理時，鍾男因為重聽需透過李姓友人協助答辯；鍾告訴法官，他當時是因為擔心鄰居的水溝蓋被回收走，好心拿到他住處前放置，卻遲遲等不到人來拿，沒有要偷竊的意思。

法官認為，鍾男竊取的2片水溝蓋的價值甚為輕微，加上已把水溝蓋還給蔡，審酌鍾男無前科，因為好心，但不知報警處理，並非貪得無厭、強取豪奪之輩，一時失慮觸法，認為本案情堪憫恕，予以其刑，因此判處鍾男免刑。

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