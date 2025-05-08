調查官余正煌擅查個資案外案 檢調再抓明仁會要角及2警

調查官余正煌。（資料照，讀者提供）

2025/05/08 20:16

〔記者王定傳／台北報導〕檢調偵辦前證券營業員陳柏銓涉吸金案，發現調查官余正煌疑因投資虧損而擅查他人個資，2月諭令50萬元交保。追查發現，竹聯幫明仁會要角傅丞胤也涉嫌向嘉義市警局2名員警取得營業員個資，向營業員恐嚇取財得手上百萬元，台北地檢署為了釐清兩案有無關聯，今天指揮台北市調查處等單位，兵分5路搜索2警嘉義市辦公處所等處，約談傅丞胤及2警，也通知余正煌等人到案，全案朝恐嚇取財、洩密及違反個人資料保護法偵辦。

檢調追查，陳柏銓涉以投資金融商品名義吸金逾7千萬元，軍情局軍官侯俊榮除了參與投資，還向親友分享；余正煌及其在總統府侍衛室服役的女友范綾玉，以及朋友、竹聯幫南堂份子陳誌全均參與投資，後因虧損，范綾玉還與侯俊榮鬧上法院。

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檢調調查，余正煌與陳誌全疑為了找人負責，涉利用調查局內部查詢系統，擅查他人個資；檢調今年2月發動第一波搜索，訊後依違反銀行法、刑法詐欺等罪嫌，諭知陳柏銓限制住居、出境及出海，侯俊榮原本60萬元交保，因籌不出錢，降至10萬元交保，侯妻顏敏蕙也10萬元交保。

余正煌涉擅查個資，違反個資法50萬元交保並限制住居、出境及出海，陳誌全也涉個資法30萬元交保；范女為證人訊後請回。

檢調持續追查發現，竹聯幫明仁會傅姓要角也涉嫌透過中間人，向嘉義市警局林姓及謝姓警員取得營業員個資，向營業員恐嚇取財得手上百萬元。

檢方今天指揮台北處、警政署督察室、嘉義市政府警察局及台北市政府警察局大安分局等單位，兵分5路搜索2名員警嘉義市辦公處所，約談明仁會傅姓要角及2警，並通知余正煌、侯俊榮、陳誌全3人到場查證；檢調將釐清兩案是否關聯？傅是否受余、陳所託向營業員討債？

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