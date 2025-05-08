「百斬計劃獎」奏效！面交30萬被檢舉 苗栗警逮車手送辦

車手張姓男子剛得款30萬元，來不及交付上手被民眾檢舉，警方到場將他逮捕。（警方提供）

2025/05/08 20:07

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗一名男子在街頭發現疑詐欺集團人士與被害人進行交易，隨即通報警方攔查，順利逮捕張姓車手送辦。警方指出，依警政署「百斬計畫」專案，檢舉人可獲5萬元獎金。

苗栗警分局今（8）日指出，日前接獲民眾檢舉，在苗栗市國華路一處鐵皮屋前，疑有詐團車手正與他人交易，所轄的北苗派出所員警隨即前往實施攔查，當場查獲車手24歲張姓男子，查扣30萬元、收款收據、投資公司識別證及私章等贓證物，詢後依詐欺及洗錢防制法等罪嫌，移送苗栗地檢署偵辦，並由檢方向法院聲請羈押獲准。

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警方表示，沈姓被害人透過臉書社群平台得知網友投資股票獲利，詐團慫恿下載投資APP並約定時間面交取款，雙方面交時，恰巧有路過民眾目擊張男戴耳機、頻頻拿手機對話，接著把現金及收據放入背包內，行徑可疑，立即報警。

苗栗警分局長潘嘉旺表示，此次順利逮捕張姓車手，成功保住被害人30萬元現金，全仰賴熱心民眾勇於檢舉，更是警分局執行「百斬計畫」專案首例。「警力有限、民力無窮」，鼓勵全民檢舉車手，讓詐欺無所遁形。

苗栗警分局表示，警政署4月起推出「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，勇於檢舉車手、提供情資，經警方拘提或逮捕到案，可獲得5萬元檢舉獎金。

警方查扣30萬元現金、收款收據、投資公司識別證等贓證物。（警方提供）

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