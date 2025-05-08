京華城案》李文宗沒當過市長室主任 朱亞虎：今天才知道

台北地院8日審理京華城容積等弊案，傳喚已認罪且獲緩起訴確定鼎越開發前董事長朱亞虎作證。 （記者羅沛德攝）

2025/05/08 18:26

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城容積等弊案，今傳喚鼎越開發前董事長朱亞虎（緩起訴確定）作證，前台北捷運董事長李文宗的律師詰問時，提示李文宗從未擔任過柯文哲的市長辦公室主任，朱亞虎卻數度答稱「李文宗當過市長室主任，他一定知道（京華城容積案）」，朱亞虎承認自己「認知有誤、誤認」，直到今天才知道李沒當過市長室主任，但朱也強調，他曾多次在市長辦公室見到李文宗，也曾經和李談過京華城案，但已忘記時間。

台北地檢署起訴書指出，李文宗是柯文哲的高中同學，自2018年5月1日起擔任北市府顧問，自2019年1月23日至2023年1月16日擔任北捷公司董事長，自進入北市府任職後，即受柯文哲指示，調度所有與柯有關政治上的財務運作事宜。李文宗確實未曾任柯的市長室主任。

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李文宗的律師唐于智詰問朱亞虎和李的交情，朱答稱李文宗是他的好朋友，可說是他在北市府互動最多的人，起初在市長辦公室認識，李文宗一調去北捷當董事長他就知道了，後來也常去北捷北投機廠找李文宗聊天，私交甚好。

唐于智指出，自2019年7月至2020年8月止，這1年1個月期間，李、朱往來的簡訊量僅26則，這樣算交情很好嗎？朱亞虎回稱，他很少在傳訊息，這樣已經很多了，「又不是在追女朋友」。

律師接著秀出蔡壁如的偵訊筆錄指出，她離開市長室主任職務後，沒有辦理交接，後來柯找謝明珠接任，可見李文宗並未當過市長室主任，李的職務也與京華城容積案決策無關。

朱亞虎聞言說「那可能是我誤會了」，直至今天仍以為李當過市長室主任，他承認是錯誤認知，偵查時他也都講錯了，但他仍認為曾說過的「李文宗和柯文哲有50年交情，關係很Special」這句證詞沒說錯，李、柯確實交情特殊。

朱亞虎解釋，他去北捷公司常找不到李文宗，李常常不在，北投機廠也離京華城太遠，因此大多在北市府見面，他自認和李的交情很好，常常一起吃便當聊天，印象中他一定有跟李討論過京華城案，「照我的習慣，我一定有跟他說過京華城案，這是我的首要任務，我一定會說，應該是在市長室外面說的」，但時間久遠，他已忘記對談時間。朱說，李文宗一向守口如瓶，聽完就笑笑的，有時會有點憤怒。

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