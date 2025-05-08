426上凱道挺鄭正鈐 新竹市紅娥養生館闆娘涉暴力討債收押

新竹市紅娥養生館老闆娘何氏卿。（資料照，擷取自戴振博臉書）

2025/05/08 18:10

〔記者黃美珠／新竹報導〕426上凱道挺國民黨立委鄭正鈐的紅娥養生館負責人何氏卿與麻姓男性友人，5月3日被新竹雙罷發言人林志潔揭露疑似透過盤根錯節的政商關係，利用養生館涉嫌重利且掩護暴力討債等，新竹地檢署分案偵查，前天（6日）發動搜索，查扣相關證據，向新竹地院聲押禁見何女和麻男，今天獲准。

新竹地檢署說，檢方為了保護新住民財務安全、免受剝削及暴力侵害，本月初獲悉新竹市某養生館負責人涉嫌對新住民放高利貸並施以暴力討債、違反個人資料保護法等情事後，旋即指派專責檢察官依法偵辦。

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檢察官葉子誠6日指揮新竹市警方會同移民署新竹市專勤隊，同步搜索養生館及負責人住處等5處地點，查扣手機2支、本票、被害人名冊、身分證影本等重要證物。同時拘提養生館負責人何姓被告及共犯麻姓被告2人，傳訊相關證人到案說明。

經訊問，檢方認為何女、麻男涉嫌刑法第344條之1之加重重利罪、第305條恐嚇危害安全罪嫌外，也違反個人資料保護法「非公務機關未於蒐集特定目的必要範圍內利用個人資料」等罪嫌重大，認有串證、湮滅證據之虞，昨晚向新竹地院聲請羈押禁見，法院今天裁准2人羈押禁見。

新竹地檢署說，對於以不法手段對新住民施以高利貸、暴力威脅，或非法蒐集、利用個人資料等行為，將依法積極偵辦，追查幕後不法金流，絕不寬貸，以營造友善、安全、尊重的社會環境。

新竹檢方偵辦新竹市養生館涉嫌重利、暴力討債案，向新竹地院聲押禁見何女和麻男，今天院方裁准。（記者黃美珠攝）

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