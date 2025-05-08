新聯發168號漁船欠債破產漁工滯留外國 紀惠容促漁業署檢討改進

監察委員紀惠容。（監察院提供）

2025/05/08 19:55

〔記者方瑋立／台北報導〕監察院調查發現，我國籍遠洋漁船新聯發168號，船東因欠債，無力修復船隻，船被迫停在模里西斯路易士港，並過戶予代理商抵債，船上11名印尼籍漁工歷經1年後才由仲介先代償薪資返回母國，另有3名印尼船員卻被滯留路易士港長達2年，無法取得薪資與食物，經國際團體與台灣關心漁工團體關心倡議，才得以返回母國，嚴重影響船員權益。監委紀惠容今天（8日）表示，農業部漁業署囿於勞動檢查及駐外人力有限，導致錯失調查先機，影響漁工權益，促請該署檢討改進。

紀惠容今天發布新聞稿表示，新船於2022年11月19日起滯留於模國路易士港，因船東表示，礙於模國法規規範須有船員留守船隻，竟同意3名印尼籍船員滯留該國港邊，遲至2024年11月20日才搭機返回母國。

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紀惠容調查發現，漁業署雖有駐外漁業專員協助處理返國事宜，但卻疏於查證船東說法，且駐外專員須衡酌量能才能辦理非主責的船員訪查業務，再加諸該署勞動檢查員囿於人力有限及我國外交處境等情形，多半僅能於遠洋漁船返台時檢查，導致錯失釐清與調查先機，實應檢討改善。

紀惠容認為，漁業署作為「人口販運防制法」中，境外僱用漁工勞動權益保障事項的主責機關，本應該積極協處，但該署面對模國要求3名船員留守船隻，卻優先考量若不遵守，我國漁船將受該國漁業相關禁令，肇生對遠洋漁業的影響，而非將滯留船員的權益列為首位，並衍生公民團體質疑犧牲漁工權益，換取遠洋漁業順利運作，已斲傷政府形象。

紀惠容指出，本案又涉及港口國規定與國際漁業情勢的研判，未來難以排除有類此情事發生之可能，亟待漁業署以本案為鑑，積極研議兩全之因應對策。她強調，3名滯留船員於離境模國時，若選擇來台將有助於人口販運被害人的鑑別，然漁業署並未向船員們說明返回母國抑或來台的利弊得失，導致船員們均以仲介機構建議為優先，並認返回印尼得立刻獲取欠薪，而未考量來台，企盼日後漁業署能善盡告知責任，以利周全保障其訴訟權益。

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