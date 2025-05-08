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    南投號召百工百業打詐 高曼容任「反詐大使」

    南投縣長許淑華（左）號召百工百業打詐，並邀請高曼容（右）擔任「反詐大使」。（記者張協昇攝）

    南投縣長許淑華（左）號召百工百業打詐，並邀請高曼容（右）擔任「反詐大使」。（記者張協昇攝）

    2025/05/08 17:54

    〔記者張協昇／南投報導〕鑑於詐騙集團猖獗，犯罪手法不斷翻新，南投縣政府今（8日）於警察局大廳召開百工百業打詐記者會，由縣長許淑華率領警察局及縣府各局處人員，號召各行各業代表共同參與警政署推出的檢舉車手獎5萬「百斬」計畫，並邀請南投縣親善大使高曼容擔任「反詐大使」，盼集結眾人之力防詐。

    包括縣内金融業、醫療院所、宗教團體、工商業界、民意代表均出席記者會，並邀請投資詐騙個案被害人現身說法，縣長許淑華也頒發「阻護、打詐、識詐」有功人員感謝狀，並授予高曼容反詐大使值星帶，盼藉由其投入反詐宣導行列，成為全民識詐的最佳代言人，有效減少詐騙案發生。

    警察局局長謝宗宏在會中指出，在打詐南投隊努力下，縣內今年1至4月發生的詐欺案，較去年同期減少287件、財損減少2151萬元，並與金融機構及超商合作，成功攔阻204件詐騙案，較去年同期增加54件，也查獲詐欺案24件、逮捕193人。

    謝宗宏強調，為加強打詐，警政署最近推出「百斬計畫獎5萬」專案，鼓勵民眾檢舉車手，一旦因而逮捕車手，可獲5萬元獎金，全國共有100個名額，南投縣已有3人獲得獎金。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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