新竹體操社團「魟魚老師」猥褻5男童還拍照 重判12年

「魟魚老師」林男猥褻5名男童，新竹地院依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪，判處林男有期徒刑12年。（記者蔡彰盛攝）

2025/05/08 17:29

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹外號「魟魚老師」的體操社團林姓指導老師，在寒暑假營隊猥褻多名孩童，甚至在指導體操劈腿時，上前撥弄男童臀部並拍攝。新竹地院今依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪，判處林男有期徒刑12年。

林男畢業於新竹某國立大學，許多家長放心把孩子交給他指導。2023年及去年寒暑假期間，林男利用在新竹縣擔任學校營隊帶隊老師的機會，帶領孩童遊戲及照顧過夜時，利用孩童矇懂無知及對他的信任感、友好感，對5名未滿14歲男童加重強制猥褻達11次之多。

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檢方調查，林男在營隊時不僅會用手撫摸男童們的大腿、小腿、肚子及背部，甚至以手指戳肛門、將生殖器磨蹭男童臀部、大腿到射精，甚至在他的手機內發現大量幼童猥褻照及全身照片。

2023年12月，林男在竹市某大學宿舍交誼廳，利用指導男童體操分腿動作，趁男童趴在地墊上劈腿之際，動手撥開男童連身體操服臀部布料，拿手機連續拍攝11張男童裸露的臀部及肛門，還將男童全身照片儲存在手機中。

檢方依刑法加重強制猥褻罪嫌共11次，兒童及少年性剝削防制條例製造兒童性影像罪嫌1次起訴林男，新竹地院今依加重強制猥褻、製造兒童性影像等罪判有期徒刑12年。

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