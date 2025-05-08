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    有名車、鑽石 行政執行署台中分署這次還要賣虛擬貨幣

    這次變價的LEXUS RX350H油電混合動力休旅車，車齡不到1年，里程數6400公里。（圖由台中分署提供）

    這次變價的LEXUS RX350H油電混合動力休旅車，車齡不到1年，里程數6400公里。（圖由台中分署提供）

    2025/05/08 16:56

    〔記者張瑞楨／台中報導〕法務部行政執行署台中分署將於本月（5月）14日下午2時20分，於台中地檢署第二辦公大樓前拍賣詐欺與洗錢等刑案查扣的贓證物，這次還是有轎車，是2024年7月出廠lexus RX350H油電動力混合車，另有Richard Mille（RM）07-02粉色鑽錶與虛擬貨幣，包括比特幣4顆、泰達幣122萬1450顆、波場幣254顆、實驗室培育5.58公克白鑽，有興趣的民眾不要錯過。

    行政執行署台中分署指出，這次協助台中地方檢察署變價，刑案（包含詐欺與洗錢案）偵查中查扣的Richard Mille07-02粉色鑲鑽腕錶，當日並將變價拍賣比特幣等虛擬貨幣一批，以及實驗室培育5.58公克白鑽（含戒臺重量），當天下午1時10分開始競買登記及展示變價物件。

    台中分署強調，本次變價拍賣活動，有多年未出現的比特幣，以及RM07-02（Richard Mille）粉色鑽錶，台中分署有信心會造成轟動，台中分署並將比特幣4顆、泰達幣122萬1450顆、波場幣254顆等加密貨幣，分拆34個大小不一的標別，讓虛擬貨幣圈的大戶、小資族，或想要第一次入手加密貨幣的民眾，都有機會透過變價拍賣購得加密貨幣。

    接下來登場的是，經過台北寶石鑑定中心寶石鑑定評估，重量大約5.58公克（含戒臺重量），這是以化學氣象沉澱方式培育的橢圓形鑽石（CVD鑽石），色級為F COLOR，淨度為VVS2，台中分署強調，此顆培育鑽石高貴不貴，配戴在身上相當顯眼奪目。

    活動最後變價拍賣的，則是以「夯車」LEXUS RX350H油電混合動力休旅車為壓軸，車齡不到1年，為2024年7月出廠，行駛里程數僅6400多公里，車況近乎新車，更是中古車市場詢問度最高的「白色」車色，而且配件齊全，含2支電池式鑰匙、1卡片式鑰匙及日本原廠出廠證明書。

    行政執行署台中分署這次要變價實驗室培育的5.58公克白鑽（含戒臺重量）。（圖由台中分署提供）

    行政執行署台中分署這次要變價實驗室培育的5.58公克白鑽（含戒臺重量）。（圖由台中分署提供）

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