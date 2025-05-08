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    性侵10多名國小生 狼師尚志剛部分猥褻更一審判8年半

    台南某國小狼師尚志剛猥褻、性侵10多位國小女童，二審判10年，但他就部分有罪事實提出上訴，最高法院發回更一審，就上訴部分改判8年半。（記者王捷攝）

    台南某國小狼師尚志剛猥褻、性侵10多位國小女童，二審判10年，但他就部分有罪事實提出上訴，最高法院發回更一審，就上訴部分改判8年半。（記者王捷攝）

    2025/05/08 20:00

    〔記者王捷／台南報導〕尚志剛在2002年到2004年在國小任職期間被控對班上10多名女學童性侵、猥褻，在2020年被揭露後，僅2名被害人在追訴期，台南地院依法處13年徒刑。二審台南高分院審理後改判10年，尚男就部分有罪行為提出上訴，最高法院發回更審，認定部分強制猥褻事實，判8年半。

    現年30多歲的A女與B女當時是尚志剛班上的學生，尚志剛平時教學風格嚴厲，時有體罰或責罵學生之情況，學生對其命令多不敢反抗，於2003年12月至2004年4月間，連續在國小4樓至5樓樓頂之樓梯間夾層，在A、B同時在場時，違反兩人意願，親吻兩人並企圖將舌頭伸入口腔，B女緊咬牙齒抵抗，卻遭狼師強摸胸部、臀部、舔乳頭，及不顧A女手推之抵抗方式，撫摸A女胸部及性器官，兩人因畏懼於尚志剛老師的身分而不敢拒絕或進一步反抗，讓尚男得逞。

    尚志剛食髓知味，在相同地點，多次伸出狼爪，經過另一位被害者在2020年出面向人本教育基金會舉發，由人本基金會發函向國小檢舉尚志剛，國小啟動校園性別事件調查程序，才發現A、B女受害依法告發。

    原審判決認被告尚志剛對未滿14歲之女子犯強制猥褻罪共20罪；又對未滿14歲之女子犯強制性交罪，共6罪。但尚志剛對上部分有罪的猥褻、性侵判決向最高法院提起上訴。

    這個案子追訴權時效應至去年4月30日屆滿，檢察官2022年8月29日提起公訴，尚志剛雖否認犯行，但除了A、B女指控外，也依據另外9位被害人證述補強，尚志剛侵害女學生有一定的手法，其他被害人的受害過程都與A、B女類似。

    另外，尚志剛在任職期間，對B女加重強制性交1次，因僅有一人指訴，並無其他補強證據足，檢察官此部分所提出的證據，不足為證明尚志剛惡性。

    台南高分院指出，尚志剛身為教師，竟任意摧殘國小女學生，透過本件審理及判決程序，期待能發揮預防功能，使少年及兒童不再成為性犯罪的對象。

    考量尚志剛自陳師專畢業後就讀師範學院，畢業後即從事教師工作，退休另經營安親班，已婚、育有3名子女，均已成年等家庭經濟狀況，量處有期徒刑8年6月，全案可以上訴。

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