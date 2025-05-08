東港沙灘走私加熱菸案 檢起訴11人查扣市價4000多萬加熱菸

東港走私加熱菸案，檢方在舢舨內查獲加熱菸。（屏東地檢署提供）

2025/05/08 17:05

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署檢察官蕭惠予指揮海巡署、移民署、高市刑大等單位，去年12月在東港舊嘉蓮沙灘，發現王姓等3名我國籍男子與8名印尼、菲律賓籍移工，涉嫌以舢舨走私市價超過4千萬元的加熱菸，屏東地檢署查扣加熱菸並將11人逮獲起訴，其中王姓男子與4名菲律賓移工裁定收押禁見。

檢方指出，這起案件發生在113年12月4日凌晨，由不詳的男子「胡董」在高屏溪出海口提供無籍舢舨給黃姓男子，黃男再駕駛無籍舢舨到離岸20~30海浬處，自不詳外籍船舶接收走私之加熱菸，航行到靠近大鵬灣岸際時再由王男駕駛另一艘漁船掩護舢舨併靠航行，準備衝岸卸貨，而杜男及8名印尼籍與菲律賓籍移工，則負責於沙灘搬運貨物，但被海巡署南部分署第五岸巡隊透過雷達系統發現有不船隻往屏東縣東港舊嘉蓮沙灘前進。

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海巡人員立即前往攔查，當場在無籍舢舨上查獲大量品牌為TEREA之加熱菸340箱（每箱500包，每包20支，合計17萬包，共計340萬支），市值約新台幣4250萬元；逮獲到一名印尼籍男移工，但其餘人員均已逃逸。

專案小組在多次拘提後，陸續將涉案的黃姓、王姓、杜姓3名本國籍男子、6名印尼籍男子及2名菲律賓籍男移工查緝到案，（其中王姓及4名印尼籍男移工，向屏東地方法院聲請羈押獲准），全案宣告偵破，檢方向法院求處黃男有期徒刑2年；王男及杜男有期徒刑1年10月；6名印尼籍及2名菲律賓籍男子量處有期徒刑6月。

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東港走私加熱菸案，嫌犯利用舢舨運送。（屏東地檢署提供）

檢警查扣走私加熱菸案。（屏東地檢署提供）

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