新竹市私幼爆虐童毆打腳踹 市府：已勒令停業、違規累累開罰44萬

新竹市教育處說，涉虐童私幼已勒令停業。（記者洪美秀攝）

2025/05/08 16:46

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〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市有多項裁罰紀錄的私立幼兒園爆虐童，張姓負責人及賴姓女園長疑不滿幼童哭鬧，動手毆打、腳踹，檢警調查約5名幼童受害，3月拘提張男、賴女、吳姓教保員到案，今天依兒少福利法成年人故意對兒童犯傷害、強制等罪嫌起訴。對此，市府教育處說，除了已勒令停業，也開罰總計44萬元，相關處份公告在全國教保資訊網。

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教育處說，該園涉及多項違規情事，包含師生比不符、混齡共用活動室、未具教保服務人員資格者從事教保服務2人、借用教保服務人員資格證書、人事資料未報府及分科教學等。針對上述違法情節，市府已依法裁處共44萬餘元罰鍰，勒令停業。相關處分內容也公告在全國教保資訊網。

教育處說明，違法對待幼兒部分，市府今年3月11日召開審查會議，由教育部調查小組人才庫中遴選3名委員組成調查小組調查，調查報告預計5月完成、6月會召開認定委員會議，認定違法行為的類型與程度。若調查結果確認行為人涉及情節重大之違法行為，將依法處以新台幣6萬元到60萬元罰鍰，限制擔任教保工作的資格，另需接受最多12小時幼兒輔導與管教相關課程。

教育處補充，該園原有在園幼兒20人，已有18名幼兒轉入其他合法幼兒園安置，另有2名幼兒經家長評估後，暫由親屬在家照顧。市府將持續追蹤幼兒安置情形，提供家長或監護人必要協助與支持。

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