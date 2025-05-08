台灣是「詐騙洗錢中心」？ 調查局：聯合國報告並無此指述

法務部調查局。（資料照）

2025/05/08 15:23

〔記者王定傳／台北報導〕媒體報導，聯合國報告稱台灣是「詐騙洗錢中心」，調查局今表示，經檢視聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）2025年4月「Inflection Point」報告原文後，確認內文並未指述台灣是詐騙洗錢中心。

調查局表示，本份報告是聯合國毒品和犯罪問題辦公室製作，全文94頁，內容聚焦東南亞詐騙產業、地下金融與非法網路市場的全球影響，指出近年東南亞（尤其是緬甸、柬埔寨、寮國）迅速成為全球網路詐騙重鎮，利用虛擬貨幣從事跨境網路洗錢，並提出示警及建議，其中提及台灣共26次，其中3次是地圖或圖表，7次於備註說明，本文部分共16次，篇幅共12頁，占報告12.8％，內容包括4件與台灣有關的詐騙洗錢案例及幫派。

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調查局指出，這份報告還提及中國102次，柬埔寨86次、緬甸88次、菲律賓71次、泰國63次、日本46次、寮國35次，但並未指台灣是詐騙洗錢中心。

調查局表示，報告中提及4件與台灣有關的案例，是說明案例涉及出身台灣人士或公司，或相關技術起源於台灣，現由東南亞詐團使用，雖報告未明確指涉個別案件，並以代號表示相關集團，敘述模糊，無法直接辨識所指案件為何，但調查局仍從報告所舉犯罪情節及手法比對，報告所指東南亞BG1及BG2集團案件類型，即線上博奕詐欺洗錢類型，此類案件調查局已偵辦多起，例如88會館負責人郭哲敏案等，將持續蒐集資料進一步核對。

調查局並指出，報告所指秘魯人口販運及新加坡一件鉅額洗錢案，部分涉案人士持有台灣護照，這部份調查局尚未接獲相關國際情資交換請求，將持續了解，採取因應作為。另報告提及「紅龍幫」、「福和會」及「14K」等幫派，則查無相關案件，但調查局已偵辦移送數件涉及竹聯幫、四海幫及天道盟的詐欺洗錢案件，並持續偵辦國內幫派涉及詐團、線上博奕及洗錢案件。

調查局表示，聯合國毒品和犯罪問題辦公室於報告中聲明，這份報告內容未經正式編輯及確認，不代表UNODC的正式立場或政策，但調查局仍非常重視本份報告的寶貴意見，將持續在行政院「懲詐」策略架構下，全力偵辦電信網路詐騙洗錢集團。

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