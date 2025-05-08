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    「十大傑出救護技術員」出爐 台南消防局顏維廷獲選全國第一名

    台南和緯救護隊顏維廷獲選全國十大傑出救護技術員第1名，曾成功搶救19歲OHCA患者，台南市消防局也公布，今年本期急救成功率33.65%，展現台南消防專業與成效。（台南市消防局提供）

    台南和緯救護隊顏維廷獲選全國十大傑出救護技術員第1名，曾成功搶救19歲OHCA患者，台南市消防局也公布，今年本期急救成功率33.65%，展現台南消防專業與成效。（台南市消防局提供）

    2025/05/08 16:32

    〔記者王捷／台南報導〕2025年全國「十大傑出救護技術員」評選結果出爐，台南市消防局和緯高級救護隊的顏維廷自眾多參賽者中脫穎而出，獲選為全國第一名，成為台南市歷年來表現最優異的得獎人員之一。

    顏維廷自投入消防工作以來，曾參與復興航空空難、0206美濃地震等重大災害救援行動，具備豐富現場經驗與應變能力。他返台南服務後，持續投入緊急醫療勤務，曾成功搶救一名到院前心肺功能停止（OHCA）的19歲患者，經一次電擊即恢復心跳，患者最終康復出院。

    消防局表示，顏男除例行救護勤務外，也參與急救教育、器材研發與特殊案例分析，並將研究成果投稿至醫學期刊，促進實務與學術交流，具體展現專業與熱忱。

    台南市長黃偉哲表示，顏維廷的表現是對市府公共安全體系的肯定，未來將持續推動救護體系精進。消防局長李明峯補充，顏男過去曾獲「最佳心肌梗塞緊急救護員」等肯定，實際行動反映消防員對生命價值的堅持。

    消防局長李明峯則指出，台南市在到院前緊急救護上持續進步，今年本期統計到院前心肺功能停止人數為939人，成功急救316人，急救成功率達33.65％，顯示整體系統效能提升。

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