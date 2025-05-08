刺蔣案鄭自才請求政治黑牢刑事補償182.5萬 高院駁回

刺蔣案主角之一鄭自才請求給予坐1年政治黑牢的刑事補償共182萬5千元，高等法院認定不符刑事補償法規定，裁定駁回，仍可向司法院聲請覆審。（記者楊國文攝）

2025/05/08 16:24

〔記者楊國文／台北報導〕「刺蔣（蔣經國）案」主角之一的鄭自才，當年被列為黑名單，返台遭國安法判刑一年定讞而入獄，去年獲法務部認定應平復不法，鄭認為，轉型正義是政府施政重要工作，除加害者應受到應有處罰，希望遭受司法不公者獲得應有補償，請求給予坐1年政治黑牢刑事補償共182萬5千元，高等法院認為不符刑事補償法要件，決定駁回，得向司法院刑事補償法庭聲請覆審。

高院裁定指出，鄭自才是於1991年間，因違反動員戡亂時期國家安全法的未經許可入境罪，被判刑1年確定，經法務部依促進轉型正義條例第6條規定，視為刑事有罪判決為司法不法而撤銷，與經過法院以再審、非常上訴等司法救濟程序而判決無罪的情形不同，不符合刑事補償法要件，因此應予駁回。

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「刺蔣案」源於1970年4月24日，前總統蔣中正之子、時任行政院副院長的蔣經國（後來擔任總統）赴美國紐約訪問，當時康乃爾大學博士生黃文雄與他的妹夫鄭自才等人在紐約市時代廣場飯店，企圖開槍刺殺蔣經國，因遭美方安全人員阻撓，將黃所持的手槍往上推，導致射偏打到飯店的門，刺殺行動失敗收場，黃、鄭被捕，後來2人棄保逃亡。

鄭自才於1991年間偷渡返台被捕，依動員戡亂時期國家安全法被判刑1年定讞入獄。

鄭自才於2018年將刺蔣案寫成回憶錄出書，強調政府進行轉型正義至今，仍未見加害者，都未被找出來法辦、判刑。

鄭自才強調，轉型正義一定妻做，除加害者應受到應有處罰，希望遭受司法不公者獲得應有補償，讓台灣大步邁向自由民主的社會。

現年89歲的鄭自才擔任台澎黨主席，向法務部申請平復威權統治時期司法不法及行政不法，去年獲法務部認定應平復不法。

法務部「平復威權統治時期司法不公及行政不法審查會」審議後認為，鄭自才當時被列為政府管制的海外異議份子而遭限制入出境，原確定判決逕認鄭自才未經許可擅自從國外潛入台灣，有違反刑事訴訟法之虞，未踐行公平審判原則，確認應平復鄭自才司法不法，去年9月函請權責機關撤銷刑之宣告。

鄭自才接獲法務部通知，認為遭受司法迫害，應獲得刑事補償，分別向北院、高等法院聲請刑事補償，但北院已判決鄭自才敗訴，鄭未於法定時間內提起覆審而確定，高院開庭審理傳訊鄭出庭說明。

鄭自才主張，法務部來函已說明應依法不罰而撤銷其刑，他冤枉坐牢一年應給予刑事補償，且應以最高金額1天5千元計算，請求刑事補償共182萬5千元。

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