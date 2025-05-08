無照宿醉還載小朋友上課 生技業務駕「運兵車」掃倒5機車

無照的曾男宿醉駕駛俗稱「運兵車」的豪華商旅車，今天早上送小朋友上學後，行經新北市永和區時失控撞上路邊5輛機車。（記者陸運鋒翻攝）

2025/05/08 15:44

〔記者陸運鋒／新北報導〕無駕照的曾姓男子宿醉駕駛俗稱「運兵車」的豪華商旅車，今天早上送小朋友上學後，返家途中行經新北市永和區時，因不勝酒力失控撞上路邊5輛機車，幸無人員傷亡，不過，警方到場進行酒精檢測後，曾男酒測值高達0.84毫克，詢後將移送偵辦。

據了解，44歲曾男為某生技公司業務，多年前因拒絕酒測被註銷駕駛執照後，就再也沒有考取駕照。據悉，曾男昨天晚上與3、5好友，在台北市大安區某酒吧聚餐，席間喝了大約半瓶威士忌，結束後便搭車返家休息。

請繼續往下閱讀...

永和警分局調查，曾男於今天早上7時許，酒還沒退就開著公司的豪華商旅車，載完小朋友到永和區某國小上課後，準備返回中和區住處時，在永和區保安路、保福路二段路口失控自撞車格內5輛機車，一旁民眾被突如其來的狀況嚇到，紛紛致電110報案。

據知，轄區警方到場後，所幸事故傷及無辜，但見到曾男渾身散發酒氣，隨即對其進行酒測，酒測值竟高達0.84毫克，警詢後將依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，另針對無照駕駛部分開單。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

曾姓男子宿醉駕駛豪華商旅車，行經新北市永和區保安路、保福路二段路口時，失控撞壞5輛停放路邊機車。（記者陸運鋒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法