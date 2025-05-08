共諜案頻傳 廉政署引3大策略模式防機敏公務機密外洩

廉政署長馮成。（圖由廉政署提供）

2025/05/08 15:32

〔記者王定傳／台北報導〕近期共諜案件頻傳，政府機關公務機密資訊面臨外洩風險，廉政署今召開「全國主管機關政風機構維護業務策進會議」，邀集全國各主管機關的政風高階主管與會，齊聚共商策進方向，凝聚政風體系的推動共識，將引導政風機構在「盤點」、「強化」、「驗證」3大具體維護策略模式，提升國安意識與強化公務機密維護，避免再發生機敏公務資訊遭刺探洩漏。

廉政署指出，3月13日，總統賴清德主持國安高層會議會後記者會，宣示5大國安統戰威脅及17項因應策略，籲請國人團結抵抗分化，各政府部門依其職掌檢討強化防制措施；廉政署隨即盤點現有業務，以落實執行因應策略；近期共諜案件頻傳，政府機關公務機密資訊面臨外洩風險，再度凸顯提升國安意識與強化公務機密維護的迫切性，避免再發生機敏公務資訊遭刺探洩漏等情事。

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廉政署指出，法務部長鄭銘謙深知廉政團隊肩負守護機關安全及公務機密維護的重要使命，叮嚀廉政署面對當前國安挑戰，有必要加強認知教育宣導，強化公務人員的國安意識及深化保密責任感，也因此，此次策進會議即為凝聚共識、提升作為的重要平台，引導政風機構在「盤點、強化、驗證」3大具體維護策略模式。

廉政署指出，盤點是指全面掌握機關內部重要維護事項與潛存風險；強化則是訂定並落實內控稽核作為，驗證為定期檢視及評估維護措施的執行情形馮成於會議中期勉全體政風人員以高度使命感與責任感，執行業務職掌的機關維護工作，更期許透過本次策進會議，凝聚政風力量，展現政風人員守護機關安全的韌性與決心，特別要求與會政風主管回到機關後，確實指導所屬，發揮政風機構橫向整合與前線監督的功能，全面提升維護量能，強化基層執行力；後續透過內部教育訓練協助機關人員建立正確的國安意識，在日常工作中發揮關鍵作用。

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