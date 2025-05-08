南投警紀再出包！ 男警偷拍女警洗澡被法辦

南投縣某警分局驚傳有男警偷拍女警洗澡，經警方調查後，已依妨害秘密罪移送法辦。（記者劉濱銓攝）

2025/05/08 15:10

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投警紀再出包！繼今年初有警官涉洩密、偽造文書案後，縣內某分局驚傳有張姓男警偷拍女警洗澡，受害女警發現後立即報請上級調查，分局受理後則調查男警手機照片，經數位鑑識還原遭刪除的偷拍照片，確認有偷拍畫面後，男警才坦承，訊後依妨害秘密罪移送，並依性騷擾防治法移請南投縣政府裁處。

據了解，張員已婚，因過去有積壓公文等不良紀錄，被記1支大過後，才會被調到案發的分局服務。偷拍案則發生在今年3月底，當時因天氣冷，分局的女警專用浴室熱水較不足，受害女警便到公共浴室洗澡，不料卻被張員盯上，並以手機偷拍沐浴，女警發現後立即向上級反映。

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該分局受理後，調閱分局內監視畫面發現張員涉有嫌疑，便調查其手機照片，並透過數位鑑識，還原被張員刪除的偷拍畫面，張員見「紙包不住火」才坦承偷拍，之後該分局也立即將其調往其他勤區，避免與受害女警接觸。

南投縣警察局表示，該案經內部自清自檢調查，案發後就先將涉案員警從分局調到其他派出所，並經數位鑑識查出偷拍照片後，再將其調至縣內其他分局。

同時也報請檢察官偵辦，並於4月初完成移送，處理算明快，除依刑法妨害秘密罪移送，有關涉及性騷擾部分，經縣警局性評會通過，也已報請縣府裁罰。

至於涉案員警的行政處分，依照規定要待偵審結果出爐才能進行，懲處則包括記過、停職等，但最終仍要依該案情節而定。

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