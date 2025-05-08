基檢聲押國民黨基隆市黨部主委 法院17:30開羈押庭

國民黨基隆市黨部主委吳國勝涉及罷免死亡連署案，基隆地院今天下午將召開羈押庭。（資料照，記者盧賢秀攝）

2025/05/08 15:06

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地檢署偵辦藍營罷免民進黨基隆市議員涉及死亡連署案，昨（7）日二度搜索國民黨基隆市黨部與黨部主委吳國勝住處後，查出吳獲交保期間涉與未曝光的共犯、被告及證人碰面，檢方複訊至今天清晨5時許，以吳違反交保規定，有勾串共犯、被告與證人及滅證之虞，向基隆地院聲請羈押禁見。

針對基隆地檢署今天凌晨聲押國民黨基隆市黨部主委吳國勝，基隆地院預定今天下午5點半召開羈押庭，裁定是否羈押吳或交保。

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基隆地檢署6日羈押基隆市府前民政處長張淵翔禁見後，昨（7）天上午11時許指揮法務部基隆市調查站第二度搜索國民黨基隆市黨部，約談黨部主委吳國勝、前副書記長韓吉元；調查官搜索至下午6時，扣走黨部2樓監視器主機、黨員名冊、黨部開會及活動資料，及黨部收繳年度黨費收據名冊，另搜索韓、吳住處後，將吳、韓2人帶回調查站偵訊，追查韓為罷免綠營市議員，成立的基隆市公共事務學會運作方式，及與國民黨間的關聯性。

檢調昨晚10點半陸續將吳、韓2人帶至基隆地檢署複訊，檢方偵訊至今天凌晨5點20分，檢方掌握吳在檢方第一次搜索黨部獲交保30萬後，違反交保規定與未曝光共犯及日前獲交保的被告接觸，以吳有勾串共犯、證人與滅證之虞向法院聲請羈押禁見。

涉接觸偽造連署「未曝光共犯」 國民黨基隆主委吳國勝聲押禁見

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