東華大學女教授遭男教授性侵被嗆「怎麼像死魚｣ 校方調查不成立

國立東華大學。（記者花孟璟攝）

2025/05/08 15:18

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮國立東華大學一名國外歸國已婚男教授L，擔任某獨立學院老師，前年8月涉兩度性侵另一名女教授，女教授被嚇壞全身僵硬，竟被嗆「怎麼像死魚｣，女老師向校方性平會提出申訴，但調查後卻認定「不成立」，去年8月該師被法院依強制性交罪起訴，男教授卻和元配聯手告侵害配偶權，讓女師近乎崩潰，直呼「僵化的制度起不了作用」。對此校方強調，性平調查都有依教育部規定啟動開會，對於女老師不服調查結果提告，均表示尊重，目前靜待司法調查結果。

東華大學校長徐輝明說，兩名老師分別在不同的學院工作，工作環境原就有分開，而從事發至今校方召開過多次性評會議，開會時間及文件均有密件存檔，尚無法公開。校方尊重當事人不服調查結果，提出法律救濟，最近女師再度依「性別平等工作法」提報學校召開性平會議，目前學校也處理中，強調會依教育部相關規定辦理。

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有學生上月在Dcard論壇貼文，強調對學校的性平案件處理態度「極度失望」，質問學校的性平政策「到底有真正保障受害者嗎」？令人無法接受的是，檢方都起訴了，學校卻仍繼續忽視，用各種理由拖延處理程序，刁難身心嚴重受創的被害人，至今無應有回應和保護措施，讓被起訴的狼施仍自由活動，被害老師反而因為害怕在校內遇到對方，不得不隱藏自己，如學校不能正視此事，如何讓學生在校安心上課？

男教授被起訴後照常上課 未受到任何處分

學生說，男教授被檢方起訴後仍照常上課、沒有受到任何處分，甚至用間接手段對女師施壓，先是讓他的小孩轉到女老師小孩的學校當他的學弟，男師再聯手元配向女老師提告侵害配偶權，使得老師遭受頻繁的精神折磨，上課精神狀態都大不如前。學生難過地說，以前開朗大方的老師，現在就連出去吃飯都怕遇到狼師，處於隨時可能遇到對方的恐懼，需要找學生幫忙買便當到研究室，就連開長途車都困難，身心幾乎崩潰。

受害女師感歎「僵化的制度起不了作用」

受害女師則是感歎「僵化的制度起不了作用」，上月30日貼出聲明，對學生替他抱不平表達感謝，女老師說，目前訴訟都交給司法，細節不便公開，她只是希望學校能夠處理狼師，維護她及其他人安全。

起訴書則指出，男教授L與被害女教授在2022年8月間在學校活動上結識後，因計畫合寫論文，L男在10月11日晚上到被害人住處討論論文，當時仍是朋友關係的L男，卻向被害人訴苦婚姻不幸，抱怨老婆性冷感，還說「我好像愛上妳想要抱妳」，被害人拒絕；結果17日晚上L男再度藉由論文討論機會希望留宿，女師明確回答「不會當別人小三」，但卻L教授撲上身，女師嚇壞全身僵硬，卻反被說成「妳怎麼像死魚一樣」、「妳為什麼不嗨」？

由於女師擔心兩人合寫的論文也有學生參與，會害到他人，因此不敢說出被侵犯，1個月後又因討論論文獨處，再度被男教授霸王硬上弓，還稱「不管了，妳可以告我性侵啊」！

男老師雖後續有道歉，也簽下承認兩度性侵、遠離工作場所切結書，不過當女老師向校方提性平申訴，調查階段L師自稱，兩人近乎是男女朋友關係、是婚外情」，性平調查結果「罔顧對話紀錄和切結書」，認定性侵不成立，讓被害女師氣得提告。

檢方調查後認為男教授在女老師沒有合意、甚至拒絕的狀態下仍強迫性交，且性平調查時男師曾提及，有聽到女方說不要，但後來又否認，說詞反覆，且性侵事件後僅碰面過一次，不像交往熱戀中，因此依強制性交罪起訴男教授。

東華大學被性侵女師因為學校性平調查結果不成立，為此提告男老師，並感嘆制度僵化。（記者花孟璟翻攝）

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