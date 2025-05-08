竹聯幫信堂賭場被抄 賭資「藏冷凍庫」被搜出

竹聯幫信堂設在民宅的賭場被抄。（記者李容萍翻攝）

2025/05/08 14:28

〔記者李容萍／桃園報導〕竹聯幫信堂成員在苗栗開賭場，被天道盟中壢同心會成員前往詐賭，3月28日信堂成員去桃園平鎮連開17槍尋仇，桃園市警局特別執行「雷霆除暴專案」掃蕩黑幫；中壢警分局昨（7）晚偵破信堂成員在中壢區中正路開設職業賭場，查獲賭客及工作人員共33人，有賭客在警方攻堅時，將鈔票藏在冰箱冷凍庫，但仍被警方搜出。

全案經警方1個多月蒐證，鎖定47歲周男以開發公司名義作為掩護，開設賭場以從事麻將推筒子賭博牟利，警方昨晚接獲桃園地院核發搜索票後，成功偵破周男經營的職業賭場，將現場27歲工作人員李男及31名賭客一併帶回，並查扣賭資逾30萬元及各式賭具。

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警方在現場清點贓證物過程中，發現賭客為逃避警方查扣賭資而四處藏錢，甚至將鈔票藏在冰箱冷凍庫內，但仍躲不過警方鷹眼。

警詢後，將全案依賭博罪將周、李2男移送桃園地檢署偵辦，賭客依違反社會秩序維護法裁處。中壢警分局長林鼎泰表示，警方將秉持「掃蕩黑幫，斬斷金流」的決心，持續強力掃蕩黑幫及地下賭場，淨化社會治安，打造安心生活環境。

竹聯幫信堂賭場被抄，賭客將賭資「藏冷凍庫」被搜出。（記者李容萍翻攝）

警方查扣賭資逾30萬元及各式賭具。（記者李容萍翻攝）

竹聯幫信堂賭場被抄。（記者李容萍翻攝）

中壢警分局長林鼎泰（左2）帶隊掃蕩竹聯幫信堂賭場。（記者李容萍翻攝）

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