詐團教戰守則又出新招 「教」被害人匯款1百萬要掰「買樂器」

警方與行員聯手對陳婦勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/05/08 13:50

〔記者王冠仁／台北報導〕陳姓婦人落入詐騙集團假投資陷阱，詐團利用假的APP，讓她誤以為帳面上已經大賺8百萬元；陳想出金，對方編理由要她匯1百萬元的「手續費」。詐團為了避免遭行員、警方攔阻，還教她去匯款時若遇到行員關懷提問，要謊稱是要「買樂器」。陳跑到銀行要匯款時，幸虧行員察覺帳戶有異常通報警方，警方苦勸1個小時陳才清醒。

北市警士林分局今天發布新聞稿，公布這組詐騙集團的行騙話術與方式，同時也呼籲民眾，詐騙集團常假借股票、虛擬通貨等名義，吸引民眾加入投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，再以資金越多獲利越多說詞，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，後續再編各式理由拒絕出金。民眾投資理財應循合法管道，勿輕易聽信通訊軟體上投資理財訊息，避免賺錢不成反成被害人。

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警方調查，住在台北市士林區的陳姓婦人，日前透過手機通訊軟體，輾轉加入一個投資群組，群組中的「理財老師」吹噓有特殊投資管道可以穩賺不賠。她信以為真，依對方所說下載某投資APP，不久後帳面上顯示她獲利8百萬元，讓她天天笑得合不攏嘴。

陳事後想要出金，沒想到詐團編理由騙她必須要繳1百萬元手續費，詐團還騙她，因為這是「內線交易」，去匯款時不可以說出實情，要編理由騙行元匯款1百萬元是要「購買樂器」。陳依對方所說，跑到富邦銀行福港分行要臨櫃匯款1百萬元，但行員發現她欲匯入的銀行帳戶異常，一方面勸阻，一方面通報警方。

後港所長江中月、警員蔡政宏到場了解，陳起先還堅稱匯款是要購買樂器，還拿出銷售單；但警方仔細查閱銷售單，並根據單上資訊聯繫商家，卻發現該地址並沒有販售樂器，該銷售單內容漏洞百出且無任何公司行號印戳，僅幾張A4紙上印有樂器清冊。

警方研判陳落入假投資詐騙，苦心向她勸說，她最終才說出實情。警方向她詳細宣導現今常見投資詐騙，詐騙集團更會教導被害人至銀行辦理業務時，如何規避行員關懷的說詞，以利降低行員戒心順利將錢轉入詐騙集團手中；警方為了避免她「執迷不悟」再次跑來匯款，也通知她家人一同勸說，她最終才發現自己上當。

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