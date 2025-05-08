台中竊盜案增加破獲率減少 議員批批警方因財損低就輕忽

多位市議員批中市竊盜年年增加，要求警局正視問題。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/08 15:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府自稱是幸福的城市，民進黨多位市議員指出，台中市竊盜案件數據持續惡化。根據警察局資料，台中市全般竊盜案件發生數從前年逐年增加，到去年增幅為6成2， 竊盜案破獲率卻年年的下降，而且住宅遭竊的案件頻傳，比商圈店家遭竊更讓民眾感到恐慌，要求市府要了解竊盜增加的原因，還有研究竊盜者行為，不能因財損低就輕忽。

市議員陳俞融、陳淑華、張芬郁、蕭隆澤、陳雅惠、謝家宜今天在市議會提出台中市竊盜案發生件數激增問題，要求市府提出更具體的策略。

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市議員陳俞融提到，台中市竊盜案件數據持續惡化。根據警察局資料，台中市全般竊盜案件發生數，2022年的3,271件、2023年的3,493件，到了2024年竟攀升至5,666件，增幅為6成2， 竊盜案破獲率的下降，2022年102.54%、2023年101.00%，至2024年驟降至66.27%，更是一個嚴重的警訊。

陳俞融更強調，根據統計，竊盜案最多的行政區就是西屯區與北區，如2024年竊盜案件發生數，最高是西屯區的825件，其次北區發生664件，而北區113年竊盜案相較於2023年的315件，發生數增加了兩倍之多。

陳俞融指出上個月她接獲了六個陳情，指民宅遭受竊盜，而民宅被竊比店家遭竊更讓民眾恐慌，一個月就有六件，難道要讓家家戶戶窗戶裝鐵窗來防盜？她並詢李文章竊盜者有何特殊的行為，要求市府跨局處了解，提出防範措施。

市議員陳淑華則表示，一些民眾遭竊，警方卻因財損低就輕忽，這是助長竊盜犯越偷越多，竊盜案上升變本加厲的主因。

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