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    波蘭男北捷對瑜珈褲女襲臀 下手後還露輕浮且驕傲笑容

    38歲波蘭籍男子TEUSZ，日前來台觀光，前天卻在台北市忠孝敦化捷運站月台，對一名穿著瑜珈褲的女子襲臀。（記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

    38歲波蘭籍男子TEUSZ，日前來台觀光，前天卻在台北市忠孝敦化捷運站月台，對一名穿著瑜珈褲的女子襲臀。（記者鄭景議翻攝）（記者鄭景議攝）

    2025/05/08 13:56

    〔記者鄭景議／台北報導〕38歲波蘭籍男子TEUSZ，日前來台觀光，前天卻在台北市忠孝敦化捷運站月台，對一名穿著瑜珈褲女子襲臀，連摸兩下後還露出輕浮詭異的笑，女子報警處裡，警方當場逮人，本來TEUSZ昨日要離境，但因犯案被依性騷擾防治法及強制猥褻罪移送，檢方複訊後諭令3萬交保、限制出境。

    被害女子在Dcard發文表示，她於6日晚上準備從忠孝敦化站搭捷運回家，恰好遇到列車門關閉，於是改等下班車時，就在下樓梯的時候，感覺左臀被用力抓了2次，且「不是普通的抓，是帶著挑逗意味由下往上的抓。」她回頭看到一名白人男子正在看她，還露出輕浮且驕傲的笑容。

    女子上前質問時，TEUSZ還拿出手機作勢要拍攝，女子一氣之下按下捷運求助對講機，TEUSZ驚覺大事不妙，想要逃跑，但被趕來的保全攔住，當警方趕來時，他甚至想要跨越圍欄逃跑，但仍被攔下，被警方帶回。

    捷運警方到場後確認女子要提告，於是通知大安分局，警詢後依涉違反性騷擾防治法及強制猥褻罪移送檢方偵辦，檢方則在複訊後，諭令3萬交保、限制出境。

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