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    北市後天兩場街頭活動接連登場 警方公布交管措施

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    2025/05/08 13:32

    〔記者王冠仁／台北報導〕近來剴剴案與中配亞亞遭強制出境等事件，引起社會議論紛紛，有兒福、政治團體，先後都在明天申請舉辦遊行活動。對此，轄區中正一分局在今天公布相關交通管制措施，呼籲民眾行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交指揮疏導。

    警方說，本月10日禮拜六，當天在凱達格蘭大道、濟南路，先後有兩場遊行活動，分別是「終結兒虐，陪你長大」護兒集會行動，以及「挺陸配、反霸凌」遊行，相關集會地點及遊行路線說明如下。

    一、「終結兒虐、陪你長大」集會活動：

    5月10日8時起，凱達格蘭大道（中山南路【不含】至公園路【不含】）東、西雙向全線車道，管制車輛通行，供主辦單位搭設舞台、音響等硬體設備，預計至當（10）日20時活動撤場結束，才開放車輛通行。

    二、「挺陸配遊行」集會遊行活動：

    （一）集合處所：

    5月10日14時起，信義路（中山南路【不含】至林森南路【不含】）南側慢車道全線，管制車輛通行。

    （二）遊行路線（15時出發）：

    信義路南側慢車道（集合後往東出發）→（左轉）林森南路→（左轉）濟南路一段（集會後解散）。

    （三）集會地點：

    5月10日15時30分起，濟南路一段（中山南路【不含】至鎮江街【不含】）往西全線車道及往東內側1線車道，管制車輛通行（視交通狀況提早或延後管制）。

    警方說，相關交管措施會視現場情況提早或延後解除，警方為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍。

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

    警方公布相關交管措施。（記者王冠仁翻攝）

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