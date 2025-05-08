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    首頁　>　社會

    「三人行」變殺夫！人妻夥前男友打死老公 台中國民法官重判

    台中地院國民法官審理庭於今天中午重判林女12年，前男友田男10年6月徒刑。（記者張瑞楨攝）

    台中地院國民法官審理庭於今天中午重判林女12年，前男友田男10年6月徒刑。（記者張瑞楨攝）

    2025/05/08 14:51

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓女子與田姓男子分手後仍藕斷絲連，林女與邱男結婚後，田男搬入這對夫妻住處，被戲稱「三人行」，邱男懷疑林女與田男有曖昧，林女與田男去年竟聯手持塑膠水管與鐵鎚將邱男打得遍體鱗傷昏迷，延誤送醫死亡，台中地院國民法官審理庭，今（8）日中午1時宣判，依共同犯傷害致死罪，判林女12年徒刑，田男判10年6月。

    此案可上訴二審，今天判決時，2人都沒出庭聆聽判決。

    檢警調查顯示，27歲林女與28歲邱男於2022年8月結婚，45歲田男是林女前任男友，3人於2023年4月起，一起在台中市大雅區租屋同住，去年1月間，邱男懷疑妻子林女與田男有曖昧，夫妻2人爭吵後，林女竟與前男友田男持鐵鎚、甩棍與塑膠管等凶器，把丈夫邱男打到昏迷，之後又延誤送醫傷重不治。

    台中地院國民法官本週密集審理，檢警偵查顯示，邱男是案發當天傍晚6時許昏迷，但中市消防局接獲林女報案說，「我老公沒有呼吸心跳了」，派遣救護車馳抵時已是晚間7時許，當時邱男已無心跳呼吸，至晚間8時許身亡，林女辯稱自己沒有傷害邱男致死，她只是拿塑膠管打丈夫3下，不可能造成死亡的後果。

    驗屍報告顯示，邱男身上有41處傷勢，頭部有10處切劃傷，疑為破裂的塑膠管造成，背部有40多處相同的弧形傷勢，面積形狀與鐵鎚相似，另有長方形傷勢，形狀面積與甩棍或塑膠管相似，邱男死因是受鈍器毆打，造成皮下軟組織肌肉內出血，造成橫紋肌溶解症。

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