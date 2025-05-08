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    高屏大盜偷機車找犯案對象 警追至台東逮人

    高屏大盜王嫌偷機車找犯案對象，警追至台東逮人至少清出4案。（圖由民眾提供）

    高屏大盜王嫌偷機車找犯案對象，警追至台東逮人至少清出4案。（圖由民眾提供）

    2025/05/08 13:56

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高市刑警大隊今（8）日宣布破獲高屏大盜王姓慣竊，他偷遍高屏地區，甚至搭火車製造斷點，逃避警方查緝，王嫌於今年3月間曾在鳳山區偷機車代步，再尋找下手對象，5月4日於大寮大發黃昏市場偷越南籍女大生皮包，7日又在仁武區佯稱問路行搶女子皮包，得2萬多元現金，高市警方組成專案追至台東大武火車站逮人。

    據調查，王嫌（44歲）偷遍高屏地區，3、4月間，他到鳳山區曾涉嫌偷竊2輛機車，又騎偷來的機車四處尋找偷、搶的對象，7日中午佯裝問路，在仁武區見張姓女子（25歲）將皮包放入機車置物箱時，上前詢問「大社區怎麼走」？再趁被害人無戒搶走皮包，內巿2萬多元現金。

    警方發現歹徒剛於前2天在大發黃昏市場，行竊越南女大生皮包的竊嫌，還與鳳山區2件機車竊案有關，立即組成專案小組追捕，專案小組跨區團隊合作，擴大調閱周遭監視器、相關大數據背景，以及科技偵查分析，發現王嫌為躲避查緝，先乘坐火車北上台中後，又立即改搭南下列車返回高雄，再改搭計程車前往屏東南州火車站。

    王嫌不斷製造斷點，剛從台中搭火車返回屏東南州站，又換搭自強號逃亡至台東，警方積極偵辦，迅速在短時間掌握王嫌行踪，立即協請台東縣警局大武分局、鐵路警察局、屏東縣警察局等單位支援。

    專案小組於昨天深夜23時許，趁火車停靠大武車站之際，進入車廂將犯嫌查緝到案，據悉，王嫌將偷搶的金錢拿去買毒吸食，身上僅剩3千元，初步掌握4件搶、竊案，將擴大清查，今依竊盜、搶奪罪移送地檢署偵辦，並建請地檢署向法院聲請羈押。

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    高屏大盜偷機車找犯案對象，逃至台東大武火車站，警方逮人至少清出4案。（圖由民眾提供）

    高屏大盜偷機車找犯案對象，逃至台東大武火車站，警方逮人至少清出4案。（圖由民眾提供）

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