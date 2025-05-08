家中有賽鴿獎金引覬覦 友人竟戴頭套、持水果刀行搶

桃園地檢署因強盜案件將葉姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/05/08 13:42

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市郭姓男子家中常常放有賽鴿獎金，他的友人葉姓男子得知後，竟起歹念，去年12月27日晚間，戴上頭套、手持水果刀潛入郭男家中，恐嚇郭男交付50萬元，過程中雙方拉扯，郭男手被劃傷，但水果刀也壞了，葉男嚇得奪門逃逸，事後被郭男報警逮回，桃園地檢署已因強盜案件將他提起公訴。

檢方調查，郭男喜歡賽鴿，家中常常放有賽鴿獎金，葉男得知後，決定行搶。去年12月27日晚間6點多，葉男先駕車到桃園區力行街1處空地後，戴上頭套、拿著水果刀，徒步走到附近的郭男住家，並翻牆進入。

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當時獨自在家中的郭男嚇了一大跳，葉男則開口說「我在跑路，給我50萬元」，還奪取郭男的2支手機並拔除家中電話線，不讓郭男對外求援。檢方調查，葉男手持水果刀逼著郭男到屋內尋找財物時，郭男趁機反抗，撲向葉男並奪取水果刀，過程中郭男的右手掌與食指被劃傷，但水果刀也壞了。

葉男見沒了凶器，趕忙奪門逃出，直衝到郭男住家附近的空地，開車離開，警方獲報後追查，查出葉男犯案，讓郭男傻眼又氣憤。桃檢今天（8日）偵結，已因葉男涉嫌強盜案件，將他提起公訴，至於郭男右手受傷部分，郭男並未提出告訴。

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