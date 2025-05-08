為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    中市大罷免警察勤務是否增加? 李文章：相當台中燈會15天規模

    市議員張瀞分表示，警力已吃緊，大罷免更造成警力的吃緊。（記者蘇金鳳攝）

    市議員張瀞分表示，警力已吃緊，大罷免更造成警力的吃緊。（記者蘇金鳳攝）

    2025/05/08 14:16

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕全國大罷免罷團在各地設連署站展開連署，國民黨市議員張瀞分今天在市議會詢問台中市警察局，台中市的警力嚴重不足，因大罷免警力勤務是否有增加；警察局長李文章表示，大罷免確實增加警察勤務負荷，從罷免活動開始至今，台中市警方已經出動超過1萬1千多人次來維護秩序，相當於台中燈會15天的勤務規模。

    市議員張瀞分表示，台中市目前警民比為1：453，1名警察要服務453名市民，警察工作本來就很繁重，而大罷免是否有增加員警的負擔？

    警察局長李文章表示，大罷免確實增加警察勤務負荷，任何性質的聚眾活動只要3人以上警方就必須派遣勤務維護安全，避免正反雙方發生任何暴力衝突，從相關罷免活動開始至今，台中市警方已經出動超過1萬1千多人次維護秩序，相當於台中燈會15天的勤務規模。

    李文章表示，至於警察員額的部分，截至4月底為止，台中市現有警力數6623人，預算員額將近6800人，缺額約200多人，台中市警局持續向警政署爭取，但由於警專及警大現有訓練量能不足，導致新增人力也無法完全因應地方需求，才會造成警力缺口，這是全國各縣市警察局都面臨的問題。

    警察局長李文章表示，大罷免至今，警力出勤相當於台中燈會15天的勤務規模。（記者蘇金鳳攝）

    警察局長李文章表示，大罷免至今，警力出勤相當於台中燈會15天的勤務規模。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播