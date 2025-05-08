中市大罷免警察勤務是否增加? 李文章：相當台中燈會15天規模

市議員張瀞分表示，警力已吃緊，大罷免更造成警力的吃緊。（記者蘇金鳳攝）

2025/05/08 14:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕全國大罷免罷團在各地設連署站展開連署，國民黨市議員張瀞分今天在市議會詢問台中市警察局，台中市的警力嚴重不足，因大罷免警力勤務是否有增加；警察局長李文章表示，大罷免確實增加警察勤務負荷，從罷免活動開始至今，台中市警方已經出動超過1萬1千多人次來維護秩序，相當於台中燈會15天的勤務規模。

市議員張瀞分表示，台中市目前警民比為1：453，1名警察要服務453名市民，警察工作本來就很繁重，而大罷免是否有增加員警的負擔？

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警察局長李文章表示，大罷免確實增加警察勤務負荷，任何性質的聚眾活動只要3人以上警方就必須派遣勤務維護安全，避免正反雙方發生任何暴力衝突，從相關罷免活動開始至今，台中市警方已經出動超過1萬1千多人次維護秩序，相當於台中燈會15天的勤務規模。

李文章表示，至於警察員額的部分，截至4月底為止，台中市現有警力數6623人，預算員額將近6800人，缺額約200多人，台中市警局持續向警政署爭取，但由於警專及警大現有訓練量能不足，導致新增人力也無法完全因應地方需求，才會造成警力缺口，這是全國各縣市警察局都面臨的問題。

警察局長李文章表示，大罷免至今，警力出勤相當於台中燈會15天的勤務規模。（記者蘇金鳳攝）

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