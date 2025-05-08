貪230萬美金報酬 德國籍男子運毒入境最重恐面臨死刑

桃園地檢署因違反毒品危害防制條例將涉嫌運毒的德國籍男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/05/08 13:18

〔記者周敏鴻／桃園報導〕1名德國籍男子貪圖230萬美金報酬，今年2月11日先搭機到泰國曼谷，取得裝有3400餘公克海洛因毒品的行李後，同年月14日搭機來台，被財政部關務署台北關人員查獲送辦，桃園地檢署已因違反毒品危害防制條例將他起訴，恐面臨最重死刑的罪責。

檢方調查，該名德國籍男子與販毒集團成員「Mr. Chow」聯絡上後，對方告知他，只要順利將指定行李帶入台灣，就能獲得230萬美金報酬。雙方談定後，該名男子先搭機到泰國曼谷，停留了數日，等販毒集團其他成員將裝有3400餘公克海洛因的行李交給他後，他就前往曼谷機場，搭機來台。

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今年2月14日深夜11點多，該名德國籍男子搭機抵台，入關時卻被台北關人員發現行李有異，進一步檢查後，起出大量海洛因，緊急通知法務部調查局桃園市調查處將他移送並追查。

桃檢偵結後，今天（8日）已因違反毒品危害防制條例將該名德國籍男子提起公訴，檢方指出，該名男子涉嫌運輸第1級毒品，恐面臨死刑或無期徒刑，而判處無期徒刑者，得併科3000萬元以下罰金。

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