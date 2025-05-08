基隆監獄母親節前夕 辦理電話、面對面懇親

受刑人看到子女與家屬後，感動落淚。（記者吳昇儒翻攝）

2025/05/08 13:04

〔記者吳昇儒、林嘉東／基隆報導〕母親節將至，基隆監獄為了讓收容人與久別的親人團聚，閒話家常，特別安排7、8兩日舉行電話、面對面懇親，提供收容人與家人修復親情的契機。同時也結合反詐與反毒宣導，提升收容人親屬識詐和防毒的社會意識。

受刑人阿偉與兩位久未相見的子女們再次相聚時，讓他激動不已，感動落淚，也將獲獎的母親節卡片送給家人，表示多年在監所服刑，無法陪伴在家人身邊，藉由懇親的活動，使他感念家人的不離不棄，體會到家庭支持的力量，未來一定要奮發向上，不再犯錯。

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典獄長黃正勇表示，此次共有306名收容人和108名親屬參加，監獄也特別於懇親活動現場佈置收容人藝文成果展示區，讓前來的親屬們可以近距離欣賞收容人的手作盆栽、畫作以及母親節卡片比賽的佳作成品。也特別感謝中華電信基隆營運處提供免費撥打電話服務，讓收容人與家人聯繫，尤其在母親節前夕，更能強化家庭支持力，重新啟發融入社會的動力。

此外，也感謝基督教更生團契基隆區會致贈的康乃馨給參與活動的家屬，添增母親節溫馨的氣氛，並勉勵收容人要守護家人支持的這股珍貴力量，建立愛與信任，不再辜負對自己的期望。

基隆監獄典獄長黃正勇關心受刑人電話懇親的情形。（記者吳昇儒翻攝）

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