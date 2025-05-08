獨家》區間車遺失400萬的神秘男子 20:00赴新營站領回

越南籍胡姓男子遺失現金400萬。（鐵路警察局高雄分局提供）

2025/05/08 11:51

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台鐵史上最大旅客現金遺失案！ 台南區間車上發現400萬大鈔

〔記者楊金城／台南報導〕台鐵昨晚（7日）8點多接獲旅客遺失現金400萬巨款，遺失現金的是越南籍胡姓男子，怎會帶這麽多錢上車？據了解他是從事石材買賣，目前400萬由台鐵新營站保管，胡男透過他的姊夫聯繫今（8日）晚間8點前來新營站點交領回遺失的400萬。

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鐵路警察局高雄分局新營派出所所長鄭吉役說，昨晚8時許接獲台鐵通報，稱旅客於列車上遺失鉅額現金，經查該名胡姓旅客（越南籍）搭乘區間車3258次由台南中洲站北上，在台南站下車時忘記將裝有現金之提袋帶下車，胡男前往台鐵台南站服務台請求協助。

台鐵列車長果真在車廂間尋獲與民眾描述特徵相符的黑色手提袋，初估有好幾百萬元。

台鐵新營站長吳潭文指出，區間車昨晚8點55分到達新營站後，由車長交給新營站，新營鐵路所員警也到場，經清點該提袋內金額約有400萬現金，已連絡上失主胡男約定今晚前來領回。鐵路警另調閱監視器畫面釐清案情。

越南籍胡姓男子在台鐵區間車遺失的現金400萬現由台鐵新營站保管。（記者楊金城攝）

台鐵新營站長吳潭文說明越南籍旅客遺失現金400萬，連絡今晚來領取。（記者楊金城攝）

台鐵新營站。（記者楊金城攝）

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