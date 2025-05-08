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    誤信借給同事的錢是假鈔害她被關 善良妹子被騙走112萬元

    女同事誤以為借給蔡姓女同事的錢是假鈔，害她陷入官司爭議，竟陸續被騙走112萬餘元。示意圖（資料照）

    女同事誤以為借給蔡姓女同事的錢是假鈔，害她陷入官司爭議，竟陸續被騙走112萬餘元。示意圖（資料照）

    2025/05/08 13:14

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕蔡姓女子缺錢花用，竟把歪腦筋動到前同事小慧（化名）頭上，她先向小慧佯稱要去警局贖回證件，向小慧借2500元後，再騙小慧說她借的錢是假鈔，害她被關，在獄中被獄友打傷，小慧自責不已，4個月內借給蔡女112萬元處理官司問題，直到查覺異狀報警，錢已不知去向，蔡女落網後坦承犯行，被依詐欺取財罪判刑1年6月。

    判決指出，2022年6月，欠債累累的蔡女因缺錢花用，想起了前同事小慧天真善良，想從她身上撈點錢來花，她先向小慧佯稱「我要去警局贖回我的證件，能否借我2500元」，小慧同意後，蔡女忍了3個月，再向小慧說：「你借我贖回證件的錢是假鈔，需要和警察和解」、「我因為假鈔事件被關了，在監獄中被獄友打傷，需要醫藥費」。

    善良的小慧誤以為是自己害蔡女陷入官司問題，在短短4個月內陸續滙給蔡女112萬元，直到2023年1月，小慧發現蔡女借錢的理由越來越扯，簡直需索無度，只好報警求助，員警通知蔡女到案，她坦承一切都是騙局。

    高雄地院審理時，法官認為，蔡女正值青壯，也有工作能力，竟因積欠他人債務，不思循正當途徑賺取財物獲取所需並還債，反而對小慧施以詐術，因此依詐欺取財罪判刑1年6月；由於蔡女爪未與小慧和解並還錢，小慧另提民事求償112萬餘元，法官也判蔡女應賠這筆鉅款。

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