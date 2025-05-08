掌摑、腳踹、踩脖！竹市恐怖幼兒園3人被起訴

新竹東區已經停業的幼兒園張姓負責人、賴姓園長以及吳姓助理教保員被控涉嫌虐童，竹檢今天起訴3人。（記者黃美珠攝）

2025/05/08 12:46

〔記者黃美珠／新竹報導〕對不滿6歲的幼兒扯頭髮、掌摑、腳踹、踩脖子！新竹市東區某私立幼兒園涉嫌凌虐幼童，3月被停業後，今天新竹地檢署偵結全案，分以成年人故意對兒童犯傷害或強制等罪嫌，依違反兒童及少年福利與權益保障法、刑法等起訴其張姓負責人、賴姓女園長以及吳姓助理教保員3人。

起訴書指出，吳女為了制止年約4歲的幼兒A1看見喜歡的玩具便想收藏起來的行為，今年2月17日下午近4點，竟拉扯幼兒的後衣領後令其跌倒。

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另吳女為制止6歲幼兒A2追逐同學，2月26日上午快11點半，竟然抓拉他的頭髮使其頭部後仰，張男則當場直接打耳光，導致這名幼童出現疑似創傷後壓力症候群的狀況。

起訴書指出，今年2月17日上午9點多，另名幼童A3趴坐在地板上時，張男竟從上方直接把幼童壓住；20幾分鐘後，張男再度用身體壓住孩子。2月24日快中午，張男又用右腳壓住這名幼童的雙腿，並以手掌用力拍打臀部、背部；次日早上9點多，他又把幼童壓在地面踢打，約1個小時後，張男又用腳踏幼童的脖子。

幼童A3因此身上出現多處挫傷，其父母3月1日驗傷後確認他的左邊太陽穴、左側頸部、右臉頰、右頸、前額、右大腿、右膝、人中等有多處挫傷和擦傷。

起訴書指出，身為園長的賴女口頭管教幼童A3多次沒結果後，2月26日下午快5點也拿幼童的手自打耳光，以此施虐。之後又為了管教年約4歲的幼童A4攀爬書櫃行為，在2月26日早上11點多把他抱上書櫃罰站，喝令、強迫站在書櫃上。

檢方起訴認定負責人張男、園長賴女、助理教保員吳女3人，主要涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第277條第1項之成年人故意對兒童犯傷害罪嫌；兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項前段、刑法第304條第1項之成年人故意對兒童犯強制罪嫌。其中張男的傷害惡行多達6次，賴女和吳女對兒童的非法強制行為則各有2次。

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