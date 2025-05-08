台鐵旅客遺失現金400萬比陳明文還多 網友笑稱「高鐵輸了」

台鐵昨發生外籍旅客遺失現金事件，金額高達400萬元，比起前民進黨陳明文2019年遺失300萬現金還多。（資料照）

2025/05/08 11:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕台鐵昨日（7日）一列前往新營站的區間車上，列車長發現一名外籍旅客遺失、裝有大量現鈔的黑色手提袋，經查點後竟有400萬元，可能是台鐵史上最大的旅客現金遺失案。而此次遺失的金額，比起前民進黨陳明文2019年遺失現金事件還多，當時陳明文將裝有300萬的行李箱遺落在高鐵車廂。許多網友也在臉書留言笑稱：「高鐵輸了，高鐵只有300萬。」

前民進黨立委陳明文在2019年9月3日在高鐵上遺落一個裝有300萬元現金的行李箱，事後遭告發涉洗錢防制法、貪污罪、稅捐稽徵法及公職人員財產申報法等罪嫌。陳明文當時應訊供稱，因兒子陳政廷想到菲律賓創業，要拿現金去談生意，他在9月2日要妻子廖素惠準備300萬現金，但沒說用途，9月3日從家中拉著運鈔的行李箱直奔高鐵嘉義站，到台北站下車忘拿行李箱，直到中午12點30分，陳政廷到立法院辦公室，他才想起忘了行李箱。

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經檢調調查，陳明文夫婦資產逾300萬元，並無與兩人收入不符，難認違法。檢調認為，陳明文父子應以轉帳、匯款方式較安全，攜帶鉅額現金且向大姊借領，與常情有違，但查無構成特定犯罪證據。嘉義地檢署於2020年4月1日偵結，認為陳明文父子未採用轉帳、匯款，有違常情，但因犯罪嫌疑不足，對兩人予以不起訴處分。

而今年5月7日發生的台鐵旅客遺失400萬事件，由網路流傳Line對話紀錄顯示，有列車長表示，在台南服務站以行調電話通知有1外籍旅客遺失裝錢的黑色手提袋，後續列車長尋獲手提袋，發現內部裝有大量現鈔。

列車長隨後以電話詢問台南服務台關於旅客遺失金額，服務台回答400萬元新台幣，於是列車長請台南站幫忙聯絡新營站和新營鐵路警察，在列車抵達新營站將遺失物完整交付給新營站。目前全案已交由鐵路警察局做後續調查，此筆400萬款項尚未被領回。

此事件在網路發酵後，許多網友也在本報臉書貼文底下留言：「現在高鐵輸了，高鐵只有300萬」、「我只能想到陳明文，又掉錢了嗎？」、「有人又太調皮了…...又掉錢了」、「是要給小孩開店，又不小心忘記帶走的嗎是要給小孩開店，又不小心忘記帶走的嗎？」、「該不會是哪位立委忘了？」

前民進黨立委陳明文在2019年9月在高鐵上遺落一個裝有300萬元現金的行李箱。（資料照）

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