持玩具槍強盜載孫老婦5400元 惡男被判5年2月

溫男持玩具槍喝令騎車載孫老婦交出身上5400元，被依強盜罪重判5年2月。示意照，非本案槍枝。（資料照）

2025/05/08 11:56

〔記者李立法／屏東報導〕溫姓男子攔下騎機車載孫的老婦人假裝問路，竟掏出玩具手槍喝令老婦人交出身上財物，溫男得手5400元後逃逸，警方據報循線將溫男逮捕送辦，屏東地院依強盜罪論處，判處溫男5年2個月徒刑，溫男還涉及一起強盜未遂罪，再處5個月徒刑，可易科罰金及上訴。

溫男去年9月間騎機車行經崁頂鄉時，攔下騎機車搭載3歲孫子的老婦人假裝問路，老婦人好意指引，溫男卻從口袋掏出一把玩具手槍喝令老婦人交出身上財物，被害人無法辨識是真槍還是假槍，擔心孫子受到傷害，便將身上5400元現金交給溫男，溫男得手後隨即逃離現場。

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警方據報循線將溫男逮捕，得知溫男除了持玩具槍搶得老婦人財物外，還向另一名機車騎士行搶，但並未搶得財物；溫男落網後辨稱，他拿的是玩具槍，是怕被害人反抗，沒有傷人之意，就算被害人想要離開，他也不會攔阻。

屏東地院認為溫男正值青壯年，具有勞動能力，卻不思以正途賺取金錢，竟持外觀疑似真槍的犯罪工具喝令被害人交付財物，行為實不足取，溫男以強暴、脅迫手段使被害人心生畏懼，陷於不能抗拒，屬強盜行為，應處有期徒刑5年2月，並追繳犯罪所得5400元，又犯強盜未遂罪，處5個月徒刑，得易科罰金。

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