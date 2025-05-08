法拍「進漁滿號」漁船 行政執行署台南分署：5/23開放帶看

遭台南地檢扣押的「進漁滿號」漁船將於6月3日公開拍賣。（行政執行署台南分署提供）

2025/05/08 10:49

〔記者王捷／台南報導〕沒有開玩笑，行政執行署台南分署這次要法拍一艘扣押漁船，將在6月3日上午10時二樓拍賣室公開拍賣，該船是台南地檢署偵查中所扣押，現停泊於台南市安平區安港路1號海岸巡防署安平漁港安檢所公務碼頭。

台南分署表示，「進漁滿號」為總噸位53.37噸的動力漁船，為讓有意購買民眾實際了解漁船狀況，將於5月23日上午10時至11時開放帶看。

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台南分署提醒，依農業部2022年12月14日修正發布之「漁船及船員從事走私偷渡之非漁業行為處分原則」規定，如涉案漁船涉及毒品或槍械等情事，一經拍定，原船主須先行繳回漁業證照1年，期滿後，拍定人始可申請核發新證。

此外，拍定人除應支付成交價金及5000元鑑定費外，還須於拍定日起三週內，將漁船移離公務碼頭。

台南分署呼籲有意投標民眾，務必詳閱拍賣公告內容，充分了解相關權利義務與移船時程，以保障自身權益。有意參觀漁船者要在5月21日下午4時前，向分署戊股書記官預約，電話是06-2134322轉365。

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