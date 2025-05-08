加入「台灣自治政府」稅金減半？總理蔡吉源等5人涉詐起訴

台中地檢署起訴「台灣自治政府」總理蔡吉源等5人詐欺與違反律師法。（記者張瑞楨攝）

2025/05/08 10:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕「台灣自治政府」總理蔡吉源與幹部共5人，沒有律師執照，台中地檢署指控他們在2022年間，受民眾委託處理土地訴訟案，包括受理洪姓民眾等人與國有財產署的土地糾紛，卻因沒有律師資格，法官判決不受理，蔡吉源並與游姓女幹部向民眾宣稱，加入「台灣自治政府」的稅額減半，民眾交出一半的汽車牌照稅款，卻收到牌照稅遲繳的罰單，汽車還被吊扣牌照，氣得向調查局告發，台中地檢署依違反律師法與詐欺取財罪起訴5人。

起訴書指出，洪姓民眾與國有財產署有土地糾紛，洪男於2022年11月到「台灣自治政府」，委託該政府幹部撰寫刑事自訴狀，遞狀至台中地方法院，法官發現洪男沒有委任律師，通知他補正，「台灣自治政府」幹部2人，遂在自訴狀的律師欄位加入姚姓等3位幹部名字，法官又發現3人並非律師，判決自訴不受理。

請繼續往下閱讀...

謝姓民眾也與國有財產署有訴訟糾紛，委託蔡吉源等5人處理，其中，游姓女幹部還以訴訟代理人身分，陪同謝男出庭，法官發現游女不是律師，禁止游女代理訴訟，不過，謝男事後與國有財產署的另一訴訟，法官判決謝男可繼續承租土地，謝男遂支付4000元，存入蔡吉源帳戶。

起訴書顯示，蔡吉源另與游女宣稱，加入「台灣自治政府」成為公民，享有稅金減半優惠，謝男遂將自己轎車，於2021年的牌照稅1萬5210元的一半7605元，存入蔡吉源帳戶內，另外，謝男又佔用國有財產局土地，應繳納的24萬2730元，蔡吉源與游女宣稱，依「台灣自治政府」減半徵稅原則，謝男只要繳納一半，謝男遂分期付款支付6萬元。

不料，謝男誤認自己已經繳稅，卻收到稅捐單位寄來的牌照稅滯納金罰單1776元，汽車牌照也被吊扣，他查詢又發現，自己的不當得利24萬餘元，還是要繳納，並沒有免除，氣得向調查局台中市調查處告發，另外，全國律師聯合會也告發此案。

台中地檢署認為，蔡吉源等5人，觸犯律師法的無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪，蔡吉源與游女另涉詐欺取財罪，提起公訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法