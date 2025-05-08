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    獨家》榮騰公司吸金48.7億害投資人輕生 高院更審判負責人陳為榮16年

    榮騰網路行銷股份有限公司負責人陳為榮設計「三角矩陣」吸引民眾加入會員。（資料照）

    榮騰網路行銷股份有限公司負責人陳為榮設計「三角矩陣」吸引民眾加入會員。（資料照）

    2025/05/08 10:36

    〔記者楊國文／台北報導〕榮騰網路行銷公司負責人陳為榮，被控2013年10月起，以多層次傳銷方式，打出自創的「三角矩陣」投資方式，誆稱7年就能獲利350萬元，吸引3萬多位民眾投入資金參加會員，4年多時間吸金近49億元，檢警查獲後，有會員不堪虧損竟輕生，桃園地院依銀行法重判陳18年，全案上訴後，經最高法院撤銷發回更審，高等法院更一審今上午9時30分改判為16年徒刑。可上訴。

    同案被告方面，一審判擔任公司總監的陳妻陳宥麒判刑12年，高院今改判為10年6月，可上訴。

    高院更一審今上午宣判時，合議庭審判長林孟宜一改高院以往的規定，竟坐著宣判此榮騰吸金案，且以極小的音量唸著主文，使站在旁聽席聆判的民眾聽得霧煞煞，私下抱怨「法院可以如此宣判案件嗎？」引起不小爭議。

    從事法官30多年的高院資深法官指出，法院宣判時，為尊重司法，合議庭、檢察官、旁聽席的民眾都應該起立聽判，合議庭也應該大聲朗頌主文，讓當事人聽清楚判決主文，此規定已行之有年，若當事人不清楚判決主文，合議庭通常還會解釋給當事人明瞭，合議庭3位法官並非高高在上，「沒聽過會有審判長竟然坐著宣判，還小聲宣佈主文」。

    判決指出，現年61歲的陳為榮設計出「三角矩陣」投資制度模式，並向經濟部智財局申請專利後，在雙北、桃園、台中、台南及高雄設立營運中心，從2013年10月以多層次傳銷手法廣為會員，並命名為「榮騰一」，在號稱會員月繳4200元買顆母球，每月再投入相同金額公司就會再贈送1顆子球，7年內每顆球能領回12萬元，母球加子球共獲利350萬元，但投資過程不能中斷，否則全數歸零，不少民眾連規則都不懂，但聽到「1顆球能賺12萬元」就心動砸錢投資。

    由於「榮騰一」投資方案速度減緩、獎金分配變差，陳為榮於2016年又成立「榮騰二」投資方案，祭出每月投入5500元，最快1年就能賺到10萬元，吸引新會員的加入，短短4年多時間吸引全台3萬多名會員，總計「榮騰一」投資方案吸金40億多元、「榮騰二」則吸金8億多元，共及金48億7808萬元。

    檢警獲報後，查獲陳為榮夫婦、巫姓及2名黃姓員工，依違反銀行法等罪嫌起訴陳為榮夫婦等5人。全案爆發後，引起關注，1名被害人不堪經濟壓力輕生死亡。

    桃園地院審理認為，榮騰公司非法吸金規模龐大，對廣大會員造成嚴重財產損害，也危害國家金融秩序的安定，甚至有被害人因不堪經濟壓力而尋短死亡，並考量陳為榮未返還犯罪所得給被害人，判決陳為榮18年、陳妻陳宥麒12年。

    全案上訴後，經最高法院撤銷發回高等法院更一審審理。

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