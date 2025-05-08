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    高雄輕軌又出事！這次不是被撞 而是月台物品被偷

    丁姓竊賊缺錢花用，竟偷走輕軌月台的玻璃支架拿去變賣。（翻攝高捷臉書粉專）

    丁姓竊賊缺錢花用，竟偷走輕軌月台的玻璃支架拿去變賣。（翻攝高捷臉書粉專）

    2025/05/08 10:30

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄輕軌自2015年啟用後，因軌道和車道位於平面道路，常有違規車輛與輕軌發生車禍，也因車站站體設置在無人看管的道路上，竟惹來宵小側目，今年3月，69歲丁姓竊賊連續兩天趁四下無人之際，偷走22組月台玻璃固定支架，警方獲報查辦逮人，丁男被依竊盜罪起訴。

    檢方指出，今年3月23、24日兩天，丁姓男子趁深夜和清晨時分無人看管，潛入經貿園區站、凱旋瑞田站、前鎮之星站3處月台，拿螺絲起子、六角扳手等工具，偷走22組月台玻璃固定支架，然後再把得手的贓物賣給回收業者，賺到558元後隨手就花光光。

    高捷公司發現失竊後報警，警方循線逮捕丁男，並找回21組失竊的支架發還給高雄捷運公司；丁男落網後也坦承犯行，高捷公司認為，丁男偷取月台玻璃支架，可能會導致玻璃落下月台，軌道運輸受阻，因此除了提告竊盜罪外，並加告公共危險罪。

    但高雄地檢署偵查時，檢察官認為，丁男拆卸的月台玻璃支架是安裝在月台外側支柱上，即使支架缺失脫落，因安裝位置距離軌道有一段距離，玻璃掉落後也不會造成輕軌系統損壞，因此不構成妨害公眾往來安全罪，僅依竊盜罪將丁男起訴。

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